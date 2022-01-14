Maceraya hazır mısın ?
22-23 Ocak davraz kış şenlikleri offroad ve ATV yarışları
Isparta Davraz Offroad kulübü ve Isparta valiliği ortak projesi ile Davraz kış şenlikleri başlıyor …
PROGRAM AKIŞI
22.01.2022 CUMARTESi
11.00 - 12.00: Fly Isparta uçus gösterisi
12.00 - 13.00: Açılış konuşmaları
13.00 - 15.00: Atv yarışları
15.00 - 16.00: Ödül töreni ve sürpriz çekilişler
16.00 - 17.00: Geleneksel yarışmalar ( çuval yarışı, halat çekme, kaşıkta yumurta taşıma, sandalye kapma yarışı vb.)
17.00 - 18.00: Kayak gösterileri
18.00 - 20.00: Ateş başımda amatör müzik dinletisi
23.01.2022 PAZAR
10.00 - 12.00: Offroad araçlar ve karavan tanıtımları
12.00 - 16.00: Offroad yarışları
16.00 - 17.00: Ödül töreni ve kapanış
Yer : Davraz kayak merkezi
Tüm halkımız davetlidir ….
Davraz Off-road kış şenlikleri hazirliklarindan görüntüler..