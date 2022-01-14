22-23 Ocak davraz kış şenlikleri offroad ve ATV yarışları

PROGRAM AKIŞI

23.01.2022 PAZAR

Yer : Davraz kayak merkezi

Tüm halkımız davetlidir ….

Isparta Davraz Offroad kulübü ve Isparta valiliği ortak projesi ile Davraz kış şenlikleri başlıyor …11.00 - 12.00: Fly Isparta uçus gösterisi12.00 - 13.00: Açılış konuşmaları13.00 - 15.00: Atv yarışları15.00 - 16.00: Ödül töreni ve sürpriz çekilişler16.00 - 17.00: Geleneksel yarışmalar ( çuval yarışı, halat çekme, kaşıkta yumurta taşıma, sandalye kapma yarışı vb.)17.00 - 18.00: Kayak gösterileri18.00 - 20.00: Ateş başımda amatör müzik dinletisi10.00 - 12.00: Offroad araçlar ve karavan tanıtımları12.00 - 16.00: Offroad yarışları16.00 - 17.00: Ödül töreni ve kapanışDavraz Off-road kış şenlikleri hazirliklarindan görüntüler..