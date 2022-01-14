Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 14 Ocak 2022 tarihi itibariyle 11. Proje Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında ““Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamındaki başvurular kabul edilecektir.
Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir
|TEDBİR ADI
|SEKTÖR KODU
|SEKTÖR ADI
|DESTEK ORANI
|TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO)
|Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
(302)
|302-1
|Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
|
%65
|
40.000.00
|302-2
|Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
|302-3
|Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler
|302-4
|Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
|302-5
|Su Ürünleri Yetiştiriciliği
|302-6
|Makine Parkları
|302-7
|Yenilenebilir Enerji Tesisleri
Başvuru Tarihleri
|TEDBİR ADI
|BAŞVURU TARİHLERİ
|Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
|Uygun ve Uygun Olmayan Harcama Kapmasında Yapım İşi İçermeyen Başvurular İçin
|Başvurular 19.01.2022 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 09.02.2022 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.
Başvuruların son teslim tarihi 11.02.2022, saat 18:00’dir.
|Uygun ve Uygun Olmayan Harcama Kapmasında Yapım İşi İçeren Başvurular İçin
|Başvurular 14.02.2022 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 09.03.2022 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.
Başvuruların son teslim tarihi 11.03.2022, saat 18:00’dir.
Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 11.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.