Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, emekli noter Mustafa Kemal Pınar’ın kurduğu Atatürk Kütüphanesini ziyaret etti. Kütüphane hakkında bilgi alan Başkan Başdeğirmen, “Böyle güzel eserlerin bu kadar dar bir yerde sergilenmesi mümkün değil. Bize düşen vazife bu güzel eserleri ve kitapları Atatürk ismine yakışır bir yerde sergileyebilmek” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, noterlikten emekli olan Mustafa Kemal Pınar’ın Tuhafiyeciler Sitesinde kurduğu Atatürk Kütüphanesini ziyaret etti. Kitapları ve eserleri inceleyen Belediye Başkanı Başdeğirmen, kütüphane hakkında Mustafa Kemal Pınar’dan bilgi aldı. Pınar, Başkan Başdeğirmen’e yaptıkları çalışmalara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti, yeni kütüphane projelerinde kendilerine de yer verilmesini istedi. Bu talebe olumlu yanıt veren Başkan Başdeğirmen, Atatürk Kütüphanesinin anı defterini duygularını yansıtarak, imzaladı.Mustafa Kemal Pınar, Atatürk Kütüphanesinin temellerini 2018 yılında 4. noterlik döneminde attığını belirterek, mevcut yerine 2020’de taşındıklarını söyledi. Kütüphanede 2700’ü aşkın kitap, 120 Atatürk tablosu ve 120 adet de Türk sineması nostalji tablosunun yer aldığını kaydeden Pınar, “Etkinliklerimizle burada faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 10 Kasım 2021’de Belediye Kültür Merkezi salonlarındaki Atatürk Fotoğraf Sergimize katkı sağlamanızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Ayrıca katkılarınızla bize güç vermektesiniz. Yeni kütüphane projelerinde bizlere yer verirseniz çok memnun oluruz. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum, bizleri onurlandırdınız. Allah yolunuzu açık etsin, hizmetlerinizi takip ediyoruz, her zaman yanınızdayız” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mustafa Kemal Pınar’ın noterlikten emekli olduktan sonra çok emek vererek, güzel bir Atatürk Kütüphanesi hazırladığını belirtti. Mustafa Kemal Pınar’la zaman zaman konuştuklarını ve yapılacak çalışmalarla ilgili sürekli istişare halinde olduklarına değinen Başkan Başdeğirmen, “İlk kez bu kütüphaneyi ziyaret etme imkanım oldu. Gördüm ki, böyle güzel eserlerin bu kadar dar bir yerde sergilenmesi mümkün değil. Bu kütüphaneyi çok daha faydalı hale getirebilmemiz gerekiyor. Buranın yeri yetersiz. İnsanların daha çok ziyaret edebileceği genişlikte gençlerin geçmişte neler yapılmışı fotoğraflar ve kitaplardan görebilmesi daha iyi olur. Ayrıca kitapları okuyabilecekleri bir alanın olması gerekir. Çocuklarımız gelse Atatürk’le alakalı bir kitap okumak istese oturup, okuyabileceği bir yer yok. Bize düşen vazife de bu güzel eserleri ve kitapları isme yakışır bir yerde sergileyebilmek. Bize düşen vazifeyi elimizdeki imkanları değerlendirerek, mutlaka güzel bir şekle getireceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyorum, çok güzel emek vermişsiniz. Böyle bir konuda ihtisaslaşmanız, bu güzel eserleri sergilemeniz çok güzel. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi ayakta tutan çalışmaları çok iyi tanımalıyız. Bu anlamda sizler büyük destek veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.Mustafa Kemal Pınar, günün anısına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e Atatürk tablosu hediye etti.