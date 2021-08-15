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Isparta Haber. Küme evlerde doğalgaz sevinci

Isparta Haber. Küme evlerde doğalgaz sevinci
ISPARTA
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Küme evlerde doğalgaz sevinci
 
Isparta’da imar dışında bulunan, ancak yapı kayıt belgesi verilen Çünür Mahallesindeki küme evler bölgesine Torosgaz tarafından imar dışında bulunduğu gerekçesiyle doğalgaz hizmeti verilemiyordu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle Ankara’da çözüme kavuşturulan bu alanlara artık doğalgaz verilebilecek. Yaklaşan kış öncesinde yüzlerce aile doğalgaza kavuşabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Vatandaşlar ve Mahalle Muhtarı Hasan Derebek, bu sorunun aşılmasından dolayı duydukları mutluluklarını dile getirerek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.
Şehirde başta ITSO Ekonomi Kampusu arkasında ve bazı noktalarda imar dışında evler bulunuyor. Yıllar önce yapılan evlere devlet tarafından yapı kayıt belgesi verilmişti ancak imar dışında gözüktüğü için Torosgaz tarafından bu noktalara doğalgaz hizmeti verilemiyordu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür Mahallesi ITSO Ekonomi Kampusu arkasındaki küme evler bölgesine geçen nisan ayında bir ziyaret gerçekleştirerek buradaki vatandaşlarla bir araya gelmiş ve talepleri dinlemişti. Vatandaşlar, Başkan Başdeğirmen’den doğalgaz talebinde bulunmuştu. Bu talep üzerine Başkan Başdeğirmen, Torosgaz yetkileriyle görüştükten sonra konunun çözümü noktasında Ankara’da temaslarda bulundu ve yüzlerce ailenin sorunu giderildi.

Belediye Meclisinin ağustos ayı oturumunda konu gündeme geldi ve şehirde imar dışında bulunan ancak yapı kayıt belgesi olan evlere doğalgaz bağlanması kararı alındı. Başkan Başdeğirmen de alınan kararla birlikte yüzlerce ailenin mağduriyetinin giderileceği müjdesini kamuoyu ile paylaşmış ve vatandaşların kış gelmeden doğalgaz abonesi olabileceklerini dile getirmişti.
İşte tüm bu gelişmelerin ardından küme evler bölgesinde yıllardır ikamet eden ve hizmet alamayan vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadı. Yaşadıkları mutluluklarını dile getiren vatandaşlar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.
Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, bölgelerinde imar dışında kalan 25-30 evin bulunduğunu ve bu alana doğalgaz verilemediğini aktardı. Derebek, yıllarca doğalgaz alabilmek için bölgede yaşayan vatandaşların müracaat ettiklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını belirterek, “Durumu Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e aktarmıştık. Başkanımız bölgede nisan ayında incelemelerde bulundu. Başkanımız konuyu Ankara’da çözdü ve belediye meclisinde de karar alındı. Başkanımız bize müjde verdi, başkanımıza ve meclise teşekkür ediyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri de doğalgaza ulaşacak olmalarının sevincini yaşarken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini ilettiler. Vatandaşlar, “Başkanımız bizi mağdur etmedi, isteğimizi yerine getirdi, Allah razı olsun. Mahalle sakinleri olarak başkanımıza minnettarız. Başkanımız buraya geldiğinde, ’50 yaşına geldik bugün rahat etmeyeceğiz, ne zaman rahat edeceğiz’ demiştik. Eşim ve ben rahatsızım, doğalgazın gelecek olması bizleri rahatlattı. Doğalgaz bizim için büyük bir kolaylık, zorluklardan kurtulmuş olacağız. Başkanımız elimizden tuttu, sorunlarımızı çözdü. Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.
 
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