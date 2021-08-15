YENİLİK PARTİSİ BASIN BÜROSU

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz vatandaşların sıkıntılarını dinledi! Biz sahipsiz kaldık

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ardahan'ın Göle İlçesinde meydana gelen sel felaketinde vatandaşların sıkıntılarını dinlemek için ziyarette bulundu.



Ardahan'ın Göle İlçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların sıkıntılarını dinlemek için Yenilik Partisi Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.



YENİLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI YILMAZ VATANDAŞIN DERDİNİ DİNLEDİ

Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla vatandaşların sesini Türkiye kamuoyuna duyuran Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "Sel felaketinde zarar gören Ardahan/ Göle İlçesinde vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz. Vatandaşımız mağdur, perişan. İlgilenen yok. Ancak asla çaresiz, umutsuz değiliz. YENİLİK Partimizi çare olmak, bu sistemi A'dan Z'ye değiştirmek için kurduk . Bize destek olun." İfadelerini kullandı.



BİZ SAHİPSİZ KALDIK

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a vatandaşlar sıkıntılarını dinlediği için teşekkür ederek, "Siz bizim derdimizi dinlemek için buraya geldiniz. Bizim sıkıntılarımızı dinlemek için bile yanımıza gelmiyorlar. Sahipsiz bırakıp bizi burada unutuyorlar. Sesimizi Türkiye'ye duyurduğunuz için teşekkür ederiz. "dedi.

