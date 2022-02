T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ



Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu kapsamda, ülkemizde teknoloji üretmeye yönelik bireysel yetkinliklerin geliştirilmesi ve toplumsal bilincin artırılması hedefiyle Bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçirilen önemli bir etkinliktir. Teknoloji alanında faaliyet gösteren önemli kurum ve kuruluşlarımızın da katkılarıyla düzenlenen Teknofest, ev sahipliği yaptığı teknoloji yarışmaları, teknoloji gösterimleri, hava gösterileri, girişimcilik zirvesi gibi etkinlikler ile Milli Teknoloji Hamlesinin en büyük platformlarından biri haline gelmiştir. Her yıl düzenlenen ve bu yıl Karadeniz’de beşincisi gerçekleştirilecek olan festival, başta öğrenciler ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminden gördüğü yoğun ilgi ile dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olmayı başarmıştır.

Ülkemizdeki yoğun ilginin yanında, Teknofest uluslararası bir bilinirliğe ve etkileşime de sahiptir. Düzenlenen teknoloji yarışmalarında her yıl 100’e yakın ülkeden katılımcı yer almaktadır. Havacılık gösterileri diğer ülkelerden gösteri takımlarının katılımına açıktır. Etkinlikler, birçok yabancı misyon temsilcileri ve heyetler tarafından ziyaret edilmektedir. Bu platform, ülkemiz ile diğer ülkeler arasında savunma, havacılık ve uzay sanayilerinde iş birliklerinin tesis edilebilmesine de imkân sunmaktadır. Bu sayede, ülkemizin bilinirliğinin, itibarının ve dünyanın her yerinden Türkiye ile bağ kuran ülkelerin sayısının artırılmasına zemin oluşturmaktadır.

Bu yıl Samsun ilinde 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanında gerçekleştirecek olan Teknofest 2022 heyecanı, festival kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmaları için açılan başvurular ile başlamış bulunmaktadır. Teknofest Karadeniz için yarışmalara son başvuru tarihi 28 Şubat 2022’dir. Festivalin hedeflerine ulaşmasında, özellikle yarışmaların mümkün olduğunca fazla gence duyurulması büyük önem arz etmektedir.

Bu itibarla, Teknofest 2022’ye ve başvuruları başlayan teknoloji yarışmalarına dair hazırlanan Festival Tanıtım Metninin bit.ly/Teknofest2022 linkinde görseller yer almakta olup, Teknofest teknoloji yarışmalarında ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli gençlerimizin başvuruda bulunması hususunda İlgililere önemle duyurulur.