KİCKBOKSCULAR'DAN BÜYÜK BAŞARI

19-27 Ocak 2022 tarihlerinde Ordu’da gerçekleştirilen Türkiye Kickboks Şampiyonası’nda ilimizi temsil eden sporcularımız başarı ile döndü.İl Müdürümüz Muhammet Cemil Şensöz Türkiye Kickboks Şampiyonası’ndan dereceyle dönen başarılı sporcuları ve antrenörleri ağırladı. Elde edilen başarıdan duyduğu gururu paylaşan İl Müdürümüz Şensöz sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.İŞTE BAŞARI TABLOSU :* Mertcan ÇELİK (Büyükler 63 kg Türkiye 2.si)* Elif Nur BEKTAŞ (Gençler 70 kg Türkiye 2.si)* Esmanur BEKTAŞ (Büyükler +70 kg Türkiye 3.sü)* Meliha Betül BOZDOĞAN (Gençler +70 kg Türkiye 3.sü* Ceyda ERTUĞRUL (Minikler 32 kg Türkiye 3.sü)Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü