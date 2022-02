EĞİRDİR GÖLÜ SU KOTU 915,26 METRE

Eğirdir Gölü’nün su kotu bugün Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) Eğirdir Müdürü Süleyman Can tarafından Eğirdir Limanında yapılan ölçümleme ile 915.26 metre olarak belirlendi.



Türkiye’nin ikinci tatlı su kaynağı olan Eğirdir Gölü yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Eğirdir Gölü’nün su kotu bugün Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) Eğirdir Müdürü Süleyman Can tarafından Eğirdir Limanında yapılan ölçümleme ile 915.26 metre olarak belirlendi.

4 Aralık 2021 tarihinde 914.93 metre, 16 Ocak 2022 tarihinde ise 915.18 olarak ölçümlenen Eğirdir Gölü su kotunun bugün yapılan ölçümleme ile 915.26 m. 16 Ocak 2022 tarihinden itibaren sadece 8 santim yükseldiği gözlenirken, geçtiğimiz yıl (19 Şubat 2021) tarihinde 915.83 metre olan su kotundan hala 57 santim daha düşük olduğu gözlendi.

Bugün yapılan ölçümleme sonucu bir açıklama yapan EKO-BİR Müdürü Süleyman Can şunları söyledi:

“Şu anda Gölün su kotu ölçümünü gerçekleştirdik. 2-9 Şubat tarihleri arasında yağan karlar neticesinde gölümüzün epeyce bir yükseleceğini tahmin ederek ölçümümüzü yaptık. Şu an itibariyle bu. Buz olmasına rağmen ölçümümüzü gerçekleştirdik fakat, net bir sonuç olduğunu söyleyemezi. 2-3 santimlik değişim söz konusu olabilir. Şimdiki ölçümlerimiz 915.26 metre şeklinde gerçekleşti. Bundan önceki ölçümümüzü 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirmiştik. O zaman 915.18 metre idi. Yaklaşık olarak 8 santimetre yükselme söz konusu. Karlarımız ve mevcuttaki buzun erimesi neticesinde 10-15 santimetre daha yükseleceğini tahmin ediyoruz. Erimeler neticesinde 915-40 -45 santimetre arasında olacağını düşünüyoruz” dedi.

Eğirdir Gölü su kotunun, geçen yıla göre (19 Şubat 2021) 57 santim daha düşük olduğunu vurgulayan EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, yağışların son derece sevindirici olduğunu, yer altı sularında ve kaynaklarda yükselmelerin gözlendiğini de ifade etti. Can, 19 Şubat 2022 tarihinde tekrar ölçüm yapılacağını da sözlerine ekledi.