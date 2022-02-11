TOKİ İDARESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ.

EĞİRDİR'DE DOLANDIRICILAR İŞBAŞINDA.

İlçemizde Eğirdir Belediyesi desteği ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı bitmek üzere olan TOKİ konutları üzerinden dolandırıcılık faaliyeti yapıldığı öğrenildi.

Eğirdir'de TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralarda büyük umutlarla ev sahibi olmaya hazırlanan hemşehrilerimize yönelik dolandırıcılık girişimlerinin olduğu tespit edildi. Kurada ismi çıkan vatandaşlarımızı arayan bir numara TOKİ'den aradığını ve tapu ücreti olarak verdiğimiz hesap numarasına belirtilen ödemeyi yapmanız gerekmektedir, denildiği öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine TOKİ yetkilileri ile görüşen Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK böyle bir durumun olmadığını öğrendi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; 'İdaremiz "Isparta İli Eğirdir İlçesi Bağlar Mahallesi Toplu Konut Projesi" kapsamında hak sahibi olduğunuz konut projesi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri ile ilgili olarak tek yetkili temerküz banka şubeleri olup, Projenin; Konut Belirleme Kurası, Gayrimenkul Satış Sözleşme ve Teslim İşlemlerine yönelik süreçleri, Tapu İşlemleri, vb. işlemleri ile ilgili olarak tarafınıza SMS yolu ile bilgilendirme yapılmakta olup, başka bir banka şubesi ve / veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla ulaşarak ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.' denildi.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)





