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Isparta Haber: Karla mücadele aralıksız devam ediyor

Isparta Haber: Karla mücadele aralıksız devam ediyor
ISPARTA
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Karla mücadele aralıksız devam ediyor
Perşembe günü etkisini gösteren ve son 20 yılın en yoğun yağışını alan Isparta’da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kar küreme ve kaldırma çalışmaları gece boyunca da devam etti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de arazide çalışmaları takip etti.
Başkan Başdeğirmen, personelin sahada gecenin geç vaktinde büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Gül Küçük Sanayi Sitesinde yapılan karla mücadele çalışmalarında, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e eşlik eden Madeni İş Esnaf Odası Başkanı Ahmet Gıcır, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Yeni Sanayi Sitemiz, Gül Küçük Sanayi Sitemiz de karla mücadele çalışmaları çok iyi bir şekilde gerçekleştirildi” dedi.
Isparta Belediyesinin karla mücadele çalışmalarına belediyenin araç, iş makineleri ve personelinin yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ile özel firmaların araçları da destek veriyor. Başkan Başdeğirmen, çalışmalara destek veren tüm belediyelere ve kamu kurum kuruluşları ile özel sektöre teşekkür etti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür ve Modernevler Mahallesinde gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarını da yerinde inceledi. Başkan Başdeğirmen, çalışanlara kolaylıklar dilerken, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Başkan Başdeğirmen, “Gecenin geç bir vaktinde büyük bir özveri ile çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah kolaylıklar versin, elinize, yüreğinize sağlık” derken, tüm mahalle muhtarlarının da arazide olduğunu ve çalışmalarda personele destek verdiğini kaydetti.
Modernevler Mahallesi Muhtarı Ebru Özbayrakçı da şehrin yoğun bir kar yağışını aldığını söyleyerek, “Başkanım Allah razı olsun tüm ekiplerimizle mahallemizdesiniz. Mahallemizin tüm sokaklarında çalışmalar gecenin geç vakti de olsa devam ediyor. Tüm emeği geçenlerin ellerine sağlık” görüşlerinde bulundu.
 
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