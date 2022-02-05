Elektrikte yeni tarife geliyor! (5 Şubat 2022 Günün Önemli Gelişmeleri)

5 Şubat 2022 Cumartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Esnaf ve KOBİ’lere yeni elektrik tarifesi

Konutta kademeli tarifede sınır değişikliğine giden hükümet şimdi de küçük esnaf ile KOBİ'lerin bir süre önce gündeme taşıdığı elektrikte "özel esnaf tarifesi" uygulanması için çalışma başlattı.



Türkiye'den uluslararası topluma çağrı

Türkiye, uluslararası topluma, düzensiz göçmenleri geri itmesi ve hayatlarına mal olan eylemleri nedeniyle Yunanistan'a karşı sessiz kalınmaması çağrısı yaptı.



14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Samsun’daki provokatörlerin 38 suç kaydı çıktı

Samsun’da halat ile Atatürk Anıtı’nı yıkmaya çalışan provokatör C.R.F. ve B.F.’nin hakaret, tehdit, kasten yaralama, uyuşturucu ve alkollü araç kullanmaktan toplam 38 suç kaydı çıktı.



Fuat Oktay 3600 ek gösterge için tarih verdi

Katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''3600 ek göstergeyi bu yıl çözeceğiz. Mayıs ya da Haziran'da gündeme gelecek.'' ifadelerini kullandı.



ABD’den Rusya’ya sert mesaj

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü. Görüşmeye dair yapılan açıklamada Blinken'ın, "Rusya gerilimi tırmandırırsa ağır bedeller ödetiriz" dediği kaydedildi.



Aytaç Kara Göztepe'de

Galatasaray, orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.

