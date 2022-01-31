2022 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, 2022 yılı Yaygın Kültür Eğitim Faaliyetleri kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde “Tezhip”, “Minyatür”, “Ebru”, “Deri Aksesuar Yapımı”, “Keçe Aksesuar Yapımı” ve “Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı” alanlarında kurslar düzenlenecektir. Kursiyer sayıları her kurs için 15 kişi ile sınırlı olup ücretsizdir.Kursiyerlerin;- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi- İki adet vesikalık fotoğraf,- Yabancı uyruklu kişilerden ikametgâh beyanı,-18 yaşından küçük kursiyerlerin velisinden izin belgesi ile Müdürlüğümüz Kültür Şubesine şahsen müracaatı gerekmektedir.Kayıtlarımız 15 Şubat 2022 Salı saat 17.30’a kadar devam edecektir. Kurs sonrasında kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir. Eğitimler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binasında bulunan sanat atölyelerinde yapılacaktır.KURS PROGRAMITezhip22.02.2022- 23.08.2022Salı :13.00-17.30 (6 saat)Çarşamba :17.00-21.30 (6 saat)Perşembe :13.00-17.30 (6 saat)Cumartesi :13.00-17.30 (6 saat)Minyatür22.02.2022 - 21.09.2022Salı :10.00-15.30 (6 saat)Çarşamba :10.00-15.30 (6 saat)Perşembe :10.00-15.30 (6 saat)Cumartesi :13.00-17.30 (6 saat)Ebru24.08.2022 - 07.12.2022Çarşamba :13.00-15.30 (4 saat)Perşembe :15.00-19.30 (6 saat)Deri Aksesuar Yapımı13.05.2022 - 06.11.2022Cuma :17.30-20.00 (4 saat)Pazar :13.00-17.30 (6 saat)Keçe Aksesuar Yapımı01.09.2022 - 20.10.2022Salı :10.00-15.00 (6 saat)Çarşamba :10.00-15.00 (6 saat)Perşembe :10.00-15.00 (6 saat)Cuma :10.00-15.00 (6 saat)Keçe Aksesuar Yapımı18.03.2022 - 06.06.2022Pazartesi :14.00-16.30 (4 saat)Çarşamba :14.00-16.30 (4 saat)Cuma :10.00-17.00 (8 saat)Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı02.03.2022 - 23.05.2022Pazartesi :10.00-15.30 (6 saat )Çarşamba :17.00-21.30 (6 saat)İrtibat:Zeliha ALAV- Kurs Yöneticisi (Folklor Arş. V.)Tel: (0246)280 1720 (0246) 280 1700 (santral)