2022 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları başlıyor…
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, 2022 yılı Yaygın Kültür Eğitim Faaliyetleri kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde “Tezhip”, “Minyatür”, “Ebru”, “Deri Aksesuar Yapımı”, “Keçe Aksesuar Yapımı” ve “Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı” alanlarında kurslar düzenlenecektir. Kursiyer sayıları her kurs için 15 kişi ile sınırlı olup ücretsizdir.
Kursiyerlerin;
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf,
- Yabancı uyruklu kişilerden ikametgâh beyanı,
-18 yaşından küçük kursiyerlerin velisinden izin belgesi ile Müdürlüğümüz Kültür Şubesine şahsen müracaatı gerekmektedir.
Kayıtlarımız 15 Şubat 2022 Salı saat 17.30’a kadar devam edecektir. Kurs sonrasında kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir. Eğitimler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binasında bulunan sanat atölyelerinde yapılacaktır.
KURS PROGRAMI
Tezhip
22.02.2022- 23.08.2022
Salı :13.00-17.30 (6 saat)
Çarşamba :17.00-21.30 (6 saat)
Perşembe :13.00-17.30 (6 saat)
Cumartesi :13.00-17.30 (6 saat)
Minyatür
22.02.2022 - 21.09.2022
Salı :10.00-15.30 (6 saat)
Çarşamba :10.00-15.30 (6 saat)
Perşembe :10.00-15.30 (6 saat)
Cumartesi :13.00-17.30 (6 saat)
Ebru
24.08.2022 - 07.12.2022
Çarşamba :13.00-15.30 (4 saat)
Perşembe :15.00-19.30 (6 saat)
Deri Aksesuar Yapımı
13.05.2022 - 06.11.2022
Cuma :17.30-20.00 (4 saat)
Pazar :13.00-17.30 (6 saat)
Keçe Aksesuar Yapımı
01.09.2022 - 20.10.2022
Salı :10.00-15.00 (6 saat)
Çarşamba :10.00-15.00 (6 saat)
Perşembe :10.00-15.00 (6 saat)
Cuma :10.00-15.00 (6 saat)
Keçe Aksesuar Yapımı
18.03.2022 - 06.06.2022
Pazartesi :14.00-16.30 (4 saat)
Çarşamba :14.00-16.30 (4 saat)
Cuma :10.00-17.00 (8 saat)
Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı
02.03.2022 - 23.05.2022
Pazartesi :10.00-15.30 (6 saat )
Çarşamba :17.00-21.30 (6 saat)
İrtibat:
Zeliha ALAV- Kurs Yöneticisi (Folklor Arş. V.)
Tel: (0246)280 1720 (0246) 280 1700 (santral)