KAR YAĞIŞI KAZALARI DA BERABERİNDE GETİRDİIsparta genelinde sabaha doğru başlayan kar yağışı sonrası kaza haberleri de peş peşe geldi.Eğirdir - Gelendost karayolu Mahmatlar Köyü mevkiinde yolcu otobüsü kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otobüs yolu kapattı.Eğirdir-Gelendost karayolunda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil ise göl kenarına şarampole uçtu. Kaza sonrası Gelendost İtfaiye Müdürlüğü ekipleri otomobili kurtarmaya giderken kaza geçirdi. İtfaiye aracı yan yattı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.Yetkililer sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.