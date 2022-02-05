Isparta'da kar yağışı esnasında yaşanan bazı kazalar görüntülendi.
Belediye Başkanı Başdeğirmen:''Geçmiş olsun Isparta'm. Büyük bir doğal afetle mücadelemiz devam ediyor. Hasarları onarmaya, vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için canla başla çalışmalara devam ediyoruz. Rabbim bizlere can kaybı yaşanmadan en ufak hasarlarla bu süreci tamamlamayı nasip etsin. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.''
''1000 personelimizle sahadayız, iş makinelerimiz ve araçlarımız da çalışmalarını sürdürüyor. Ara sokaklar ve giremediğimiz yerler için vatandaşlarımızdan biraz sabır bekliyoruz, her yere gireceğiz. Karla mücadelemiz 7/24 devam edecek.''