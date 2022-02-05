ÇÖKEN ÇATI İÇİN TEKNİK RAPOR!

IMO'DAN AÇIKLAMA

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA:

Çarşamba pazarı kompleksinde çöken çatı ile alakalı teknik inceleme yapıldı. Isparta inşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan inceleme teknik raporu hazırlanarak belediyeye sunulacak....