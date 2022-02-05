ÇÖKEN ÇATI İÇİN TEKNİK RAPOR!
Çarşamba pazarı kompleksinde çöken çatı ile alakalı teknik inceleme yapıldı. Isparta inşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan inceleme teknik raporu hazırlanarak belediyeye sunulacak....
IMO'DAN AÇIKLAMA
''İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Belediye Teknik personelleri ile birlikte, Çarşamba pazarı kompleksinde çöken çatı ile alakalı teknik inceleme yaptık.
Gerekli incelemeleri yaptık, teknik rapor hazırlayarak belediyeye sunacağız.''
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA:
''Şehrimizde dünkü yoğun kar yağışında çatısı çöken Davraz Kapalı Pazar yerinde başkan yardımcılarımız, İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Sayın Şeref Korkmaz, Mimarlar Odası Isparta Temsilcisi Sayın Caner Ataseven, SDÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sayın İlyas Devran Çelik ve belediyemizin teknik personelleriyle incelemelerde bulunduk. Davraz Kapalı Pazar Yeri ile ilgili hazırlanacak teknik rapor doğrultusunda çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Esnafımız için de gerekli tedbirleri alıyoruz.''