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ISPARTA HABER: KADINA ŞİDDETE HAYIR

ISPARTA HABER: KADINA ŞİDDETE HAYIR
ISPARTA
G.Tarihi: 26.11.2022 01:02
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KADINA ŞİDDETE HAYIR
SAĞLIK-SEN Isparta Kadınlar ve Gençlik Komisyonu Başkanı ve üyeleri yayınladığı basın açıklamasında; kadınlara ve kız çocuklarına yöneltilmiş her türlü şiddete HAYIR dedi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"Şiddet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar ve kız çocuklarının yaşamlarını olumsuz etkileyen; başta ekonomik ve sosyal haklar olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden ve bu haklara erişimlerini engelleyen en önemli nedenlerdendir ve insanlık suçudur. Toplumumuzdaki genel yargıya göre kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ile eş tutulmaktadır. Halbuki kadına yönelik şiddet kadınların fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olarak zarar görmeleri veya zarar görecekleri korkusuyla baskı ve tehdit altında bırakan ve sınırlandıran her türlü tutum ve davranıştır. 
     Yapılan istatistikler bize gösteriyor ki dünyada ve ülkemizde kadınlara yönelik şiddet maalesef her geçen gün artarak devam etmektedir. Ülkemizde son 10 yılda kadına yönelik şiddet %1400 artış göstermiştir. Aslında son yıllarda ülkemizde yapılan reformlar çerçevesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amaçlı yasal düzenlemelere de önem verilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda ciddi çalışmalar yürütmekte ve ülkemizde yaşanan bu zulme karşı mücadele de mağdurların her zaman yanında olmaktadır. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi 40 devlet tarafından imzalanmıştır. Türkiye, 12 Mart 2012'de sözleşmeyi onaylayan ilk ülke olmuştur. Ancak unutulmamalıdır ki toplumsal dönüşüm gerçekleşmedikçe en mükemmel yasal düzenleme ve izlenen politikalar sonuçsuz kalmaya mahkumdur.
     Bu nedenle tüm toplumun ve yöneticilerin cinsiyetçi yaklaşımdan uzak, dayanışma içinde mücadele etmesi gerekmektedir. Aileler, evlatlarını yetiştirirken kız-erkek ayrımı yapmadan her çocuğa birey mantığıyla yaklaşmalı; çocuklarına eşit sevgi, saygı ve ilgi göstermelidir. Toplumdaki her birey bu yönde eğitilmeli ve kız çocukları için daha ailede başlayan cinsiyetçi baskı ortadan kaldırılmalı, Kadınlarımızı sosyal çevresi ile dayanışma içinde tutmalı ve yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlamamız gerekir.
   25 Kasım Kadın Şiddetine Hayır gününde Sağlık-Sen üyeleri olarak ülkemizde yaşanan kadın hakları ihlallerine karşı herkesi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz. Mağdur olmuş kadınlarımız için de sendikamız bünyesinde her türlü yardımı yapmaya ve destek vermeye hazırız.       
   Bugünün anlamını ölümsüzleştirmek adına hazırlamış olduğumuz ‘KADINA ŞİDDETE HAYIR’ panomuza tüm kadınlarımız el izlerini bırakarak toplumsal duyarlılık oluşturmak için bir adım attık."
 
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