SDÜ Hastanesi Doğuştan Vajinası Olmayan Hastaya Umut Oldu

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde doğuştan vajinası olmayan 24 yaşındaki kadın hastaya yeni geliştirilen kapalı yöntem ameliyatla karın bölgesinin içine girilmeden vajina oluşturuldu. SDÜ Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları polikliniğe başvuran hasta, yapılan operasyon ile sağlığına kavuştu.Doğuştan vajen yokluğunun nadir görülen bir hastalık olduğunu belirten Kadın Doğum ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evrim Erdemoğlu, “Çeşitli genetik hastalıklarla ve ek anomalilerle birlikte görülebilir. Bu hastalar 13-14 yaşlarında adet görmeme ile doktora başvururlar. Bu yaşlarda ya da evlendiklerinde vajen olmama tanısı aldıklarında büyük bir şok yaşarlar. Geleceğe dair annelik, kadınlık endişesi ve özbenlik algısında bozulmalar olabilir. Bu hastalığın tedavisinde çeşitli cerrahi yöntemler kullanılsa da eski tariflenen metodlarda başarısızlık oranları ve tıkanma oranları yüksektir. Gerek hastalığın nadir görülmesi gerekse cerrahi prosedürün komplike olması nedeniyle bu tarz operasyonların uygulanmasında tecrübeli ekip varlığı ilk basamakta önemli etkendir. Yeni geliştirdiğimiz kapalı ameliyat yönteminde Üroloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Sedat Soyupek hocamız ile geliştirdiği karın içine hiç girmeden (ekstraperitonel olarak) vajeni kolayca oluşturmak mümkün oluyor. Son yıllarda tercih ettiğimiz bu yöntem hastaların fiziksel olarak vajenin yapılmasını değil aynı zamanda hastaların başarı olarak evlilik sürdürmelerini özbenlik algısının düzelmesine olanak sağlamaktadır. Merkezimize bu konu ile ilgili Türkiye’nin dört bir yanından sürekli vaka gelişi mevcuttur. Daha öncede Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Güney ile yaptığımız laparoskopik kalın bağırsaktan vajen yapma ameliyatları da başarılı idi. Ve bazı hastalarımızda halen bu yöntemi kullanmaktayız. Ancak yeni geliştirdiğimiz kapalı ameliyat yöntemi hastayı hem bağırsak ameliyatı gibi büyük bir ameliyattan korumakta hem de başarılı sonuçlar sağlamaktadır. Hastaların ümitleri kırılmamalı. Başarılı tedavi olanağı sağlanmalı. Tedavisinde başarılı olması için öncelikle iyi deneyimli bir ekip çalışması ve bu ekip içerisinde hastaya ailenin ve eşinin desteği çok önemli.” dedi.Şehir dışından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğe gelen 24 yaşındaki hasta rahatsızlığı hakkında şu bilgileri verdi: “Hastalığımı ortaokul çağında fark ettik. O dönem çok sıkıntılarım oluyordu. 2 yıllık evliyim. Daha önce birçok merkeze gittim ama çare bulamadım. Tam her şeyden ümidimi kesmişken SDÜ Hastanesinde bu ameliyatların başarıyla yapıldığını öğrendim. Evrim hocamızla irtibata geçtik ve başarılı bir ameliyatla sağlığıma kavuştum. Artık evladımızı kucağımıza almak istiyoruz. Yaşadığımız bu süreçte doktorumuzun yaklaşımının ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Doktorumuzla aranızdaki iletişimin güçlü olması tedavinize o kadar iyi yansıyor. Hocamız hiçbir zaman sorularımızı yanıtsız bırakmadı her aradığımızda kendisi ile iletişim kurabildik. Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu tür rahatsızlık yaşayan herkese SDÜ Hastanesini gönül rahatlığı ile tavsiye ediyorum.”