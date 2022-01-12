Isparta’da kadın kooperatiflerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kırsalda kadın üretimine ve istihdamına büyük katkılar sunan, kadınların ekonomik hayatta biz de varız demelerini sağlayan kadın kooperatifleri başarılı çalışmalarla da adlarından söz ettiriyor.Vali Ömer Seymenoğlu’nun önemli destek ve yönlendirmeleriyle Isparta’da faaliyet gösteren kadın kooperatifi sayısı Kılıç köyünde kurulan kadın kooperatifiyle birlikte 19’a ulaştı. Hasgül Kılıç Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi başkan ve üyeleri Vali Seymenoğlu’nu ziyaret ederek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdiler.Ziyarette kadın kooperatiflerinin sayısının artmasını büyük bir mutlulukla karşıladığını aktaran Vali Seymenoğlu “Kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz bu desteklere karşılık olarak da kooperatiflerimizin her zaman güçlü kalmalarını kooperatif ruhunu sürdürmelerini bekliyoruz” dedi.Gül tarımıyla ön plana çıkan Kılıç köyünde 9 üyeyle kurulan kadın kooperatifi başta güle dayalı ürünlerin üretimiyle birlikte yine Köyde çokça tarımı yapılan ayva ve badem gibi meyveleri içeren gıda ürünleriyle ekonomik hayatta yerini alacak. Kooperatif üyeleri yeme içme yeri ve pansiyonculuk işletmesiyle ilgili de proje çalışmaları yapıyor.