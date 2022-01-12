Isparta Belediyesine 2011 yılında yapılan operasyonun ardından Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Isparta 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararların bozulmasına hükmetti. Yargıtay, operasyona ilişkin dinlemelerin usulsüz yapılması ve bilirkişi raporlarının çelişkili olması nedeniyle davanın yeniden görülmesine karar verdi. Yüksek Mahkeme, şüpheliler hakkında verilen beraat kararlarını onaylarken ceza kararlarının bozulmasına ve yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

Yargıtay’ın bozma kararından sonra yeniden açılan dosyanın son duruşması bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme heyeti, Eski Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile MHP eski İl Başkanı İsa Yalçın, Başkan Günaydın’ın eşi Dilek Günaydın’ın, kızı Zeynep Günaydın’ın, Günaydın’ın kayınbiraderi Mehmet Ateşgül’ün beraat etmesine karar verdi.

82 sanıktan çoğunun beraat ettiği davada bazı sanıkların da cezası onandı. Cezası onanan sanıkların kararı yeniden Yargıtay’a taşıyacağı öğrenildi.



Kaynak:Posta32

