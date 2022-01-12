ISPARTA ŞEHİR HASTANESİNDE UZUN TEST KUYRUKLARI OLUŞTU



Tüm Türkiye de olduğu gibi vakaların yükseliş gösterdiği şehirlerden birisi olan Isparta'da hastanelerdeki Kovid-19 yoğunluğu zirve yaptı.Özellikle Isparta Şehir Hastanesi başta olmak üzere tüm hastanelere Kovid-19 şüphesiyle test yaptırmak için gelenler hastane önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Hastane acillerine başvurularda son bir haftada 2 kat artış yaşandı

Türkiye’de Omicron varyantının etkisiyle koronavirüs vaka sayısı pik yaptı. Bir yandan da mevsim nedeniyle yurttaşlar soğuk algınlığı ve gribe yakalanmaya başladı. Bu da insanların “grip miyim, korona mı?” sorularını sormasına neden oldu. Hal böyle olunca vatandaşlar ise soluğu hastanenin acil bölümlerinin ve kovid-19 testi bölümünde alıyor.

