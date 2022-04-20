Iyaşpark AVM’de Yepyeni Bir LC Waikiki

Isparta’nın yaşam merkezi Iyaşpark AVM, marka karmasını genişletmeye ve mağazalarını yenileyerek ziyaretçilerine sağladığı konforlu alışveriş keyfini artırmaya devam ediyor. Geniş marka karması ile Iyaşpark AVM, alanında önde gelen markalarla yeni işbirlikleri gerçekleştirmeye ve mağazalarını yenilemeye devam ediyor.Iyaşpark AVM’de moda ve perakende sektörünün lider markası LC Waikiki, Kids mağazasının açılışının ardından mevcut mağazasını da kısa bir tadilat süreci sonrasında yepyeni bir yüze kavuşturdu. Isparta bölgesinin hem ekonomisine hem sosyal yaşamına önemli bir katma değer sağlayan Iyaşpark AVM, yenilenen LC Waikiki mağazası ile artık yüzlerce çeşitte giyim ve ayakkabı dışında ev tekstili ve aksesuar alanında alternatifi arayanlar için LCW Home, LCW Dream bölümlerini de bünyesine ekleyerek sunduğu seçenekleri artırdı. Yepyeni ve renkli yüzüyle LC Waikiki bayram alışverişleriniz için bölge halkına hizmet vermeye hazır…