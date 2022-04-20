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Isparta haber: Okulumuzda Şenlik Var

Isparta haber: Okulumuzda Şenlik Var
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Okulumuzda Şenlik Var
Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında okullarda düzenlenen sportif ve eğitsel oyunlarla öğrenciler hem eğleniyorlar hem de keyifli dakikalar geçirerek öğreniyorlar.
Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında okullarda çocuklarla buluşuyor.  ‘Okulumuzda Şenlik Var’ sloganıyla gerçekleştirilen buluşmada okul bahçelerinde veya spor salonlarında eğitsel oyunlar, sportif yarışmalar, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları ve etkinlikler düzenleniyor.  Öğrenciler yarışmalarda birbirleriyle kıyasıya mücadeleye girerken, ortaya eğlenceli görüntüler çıkıyor. Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü eğitmenleri tarafından koordine edilen eğitsel ve sportif oyunlar sayesinde öğrenciler hem keyifli dakikalar geçiriyor hem de eğlenerek öğreniyorlar.  
Oyunların ardından öğrenciler okul bahçesine kurulan balon oyun parkı ve zıpzıp ile keyifli dakikalar geçiriyorlar.
Isparta Belediyesi tarafından okul spor salonlarının revize edilmesi çalışması da devam ediyor. Belediye ekipleri, okul bahçelerini de temizlerken, basketbol ve voleybol gibi oyun alanlarının çizimi ve diğer etkinliklerle çocukların farkındalıklarının oluşmasını sağlıyor.
Öğrenciler düzenlenen etkinliklerden oldukça keyif aldıklarını ve eğlendiklerini söylediler. Öğrenciler, “Parkurda yarış yaptık, halat çekme oynadık. Çok eğlenceli geçti. Sonuç kazanmak değil eğlenmektir. Bu sayede derslere ara vermiş olduk, bizim için iyi oldu. Belediyemize ve Şükrü amcamıza çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiler” dediler.
 
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