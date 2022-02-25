ISUBÜ’lü Ezgi Gizem Altınçıbık Okçulukta Türkiye 2.si Oldu

Üniversitemiz Teknik Bilimler MYO Tekstil Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ezgi Gizem Altınçıbık üniversiteler arası okçuluk yarışmasında Türkiye 2.si oldu.

Eskişehir’de yapılan 28 üniversite 144 sporcunun katıldığı Üniversiteler arası Salon Okçuluk yarışmasında makaralı bayan branşında 24 sporcunun arasından finale kalan öğrencimiz Ezgi Gizem Altınçıbık finalde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanmış oldu.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, “Üniversitemiz en iyi şekilde temsil eden ve adını Türkiye 2.si olarak yazdıran Teknik Bilimler MYO Tekstil Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ezgi Gizem Altınçıbık’ı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.