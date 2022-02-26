ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

MİRAÇ KANDİLİ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI



Mübarek üç ayların başında idrak ettiğimiz Regaib Kandilinin ardından Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (SAV) hikmet dolu yolculuğu olan mübarek Miraç Kandiline erişmenin sevincini yaşıyoruz.

Bu mübarek gecenin tüm insanlığın sağlık, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Miraç, Peygamber Efendimizin (SAV) Mekke’deki Mescidi Haram’dan Kudüs’teki Mescidi Aksa’ya, oradan da göklere yükseltildiği ve Rabbimizin huzuruna kabul edildiği mübarek ve müstesna bir gecedir.

Her şeyden evvel bu hadise efendimizin 63 yıllık çileli hayatının en zorlu döneminde meydana gelmiştir. Bu yolculuk bize hak yolda sabrı, sebatı, yılmamayı, Allah´a tevekkülü anlatır.

Miraç bir yükseliştir. Tüm kötü duygulardan arınarak tertemiz bir kulluğa en yüce mertebeye ulaşmaktır.

Bugün bizlere düşen, miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Müslüman Aleminin ve hemşehrilerimin Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların; İslam dünyasının birlik, dirlik ve beraberliğine, kardeşliğimizin güçlenmesine, insanlığın sağlık, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.