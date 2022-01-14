İKİ ADAY YARIŞTI

HASAN DEMİR GÜVEN TAZELEDİ

Sebzeciler ve Manavlar Odası Olağan Genel Kurulu, Esnaf Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Genel kurulda Divan Başkanlığını Birlik Başkanı Ahmet Tural yaptı.

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet ADAR'ın misafir olarak katıldığı kongrede odaya kayıtlı esnaf hazır bulundu.

Mevcut Başkan Hasan Demir'in beyaz liste, Sadık Göde'nin mavi liste ile aday olarak sandığa gittiği kongrede 535 üye yeni başkanını belirledi.

Yapılan seçimde Hasan Demir 248 ,Sadık Göde 84 oy aldılar.

