HABER GAZETESİ’NİN YENİ SAHİBİ BARIŞ GÜMÜŞ

Isparta Basınının ‘Amiral Gemisi’

Özbay Medya Bünyesine Geçti

Isparta’da 24 yıldır yayın yapan Haber Gazetesi’nin yeni sahibi Barış Gümüş oldu. Bünyesinde yetiştirdiği gazeteciler ile bir nevi okul misyonu üstlenen Haber, Özbay Medya ile yayın hayatını sürdürecek.

Haber Gazetesi Sahibi Şevket Karahan, kurumunun yayın haklarını iş insanı Barış Gümüş’e devretti. Daha önce Gülbelde Yayıncılık LTD. ŞTİ’de bulunan Haber Gazetesi 10 Ocak 2022 Pazartesi günü itibariyle Özbay Medya A.Ş bünyesine geçti. Gazete’nin satışıyla ilgili kısa bir açıklama yapan Karahan; ‘Isparta medyasının saygın gazetelerinden olan Haber, kardeşim gibi gördüğüm Barış Gümüş’e devredilmiştir. Gazetemiz yine emin ellerde yayın hayatına devam edecektir. Her iki tarafa da satışın hayırlı olmasını dilerim. Gazetemizin bugünlere gelmesinde emeği olan bütün çalışanlarıma teşekkür ederim.” dedi.



BİZLERE VE SEVDAMIZ OLAN ISPARTA’YA HAYIRLI OLSUN

Haber Gazetesi’nin yeni sahibi Barış Gümüş devir işlemleri sonrası yaptığı açıklamada: “Bizim en büyük sevdamız şüphesiz Isparta’dır. Sevdamıza katkı sağlamak adına Haber Gazetesi’ni aldık. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ekibimizle birlikte cansiperane mücadele ederek en doğru haberi okuyucularımızla buluşturacağız. Gazetemizin geçmişten gelen çizgisini koruyacağımızı bir kez daha açıklamak istiyorum. Doğru ve tarafsız haberin adresi olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek olan Şevket Karahan’a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum” Dedi. Yeni dönemde Haber Gazetesi’nin Genel Müdürlüğünü başarılı basın mensubu Ruzin Azerhan yürütecek.

