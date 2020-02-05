Eğirdir Belediyesi Bülteni

BÜTÇE DEFTERİ BİRİNCİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Belediye Başkanımız Veli GÖK; 'Okullarda ders olmalı,

çünkü dünyayı ekonomi yönetiyor.'

Bundan 4 yıl önce İlçemizde başlatılan fikir babalığını Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün yaptığı proje başarılı bir şekilde ilçemiz okullarında uygulanıyor.Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle gerçekleşen proje çalışmaları kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bütçe Defteri İnceleme Kurulu 14.01.2020 günü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet İÇALAN başkanlığında toplanıp kurul tarafından dereceye giren öğrenciler tespit edilmişti.Bugün Eğirdir Kaymakamımız Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU'nun ve dereceye giren okullarımızın müdürleri ve dereceye giren öğrencilerin katılımı ile ödül töreni gerçekleşti.Törende konuşan Eğirdir Kaymakamımız Adem ÇELİK, 'Sizlerin yaşında bunları öğrenmek ciddi bir tecrübe, bu defterle kayıtları tutuyorsun gelen-giden ne kadar para biriktirdiniz, şimdi ben nasıl bir süreçten geçtiniz sizlere de soracağım. Bu bütçe defteri sizlere neler kazandırdı, ben eminim sizlere çok şeyler kazandırmıştır, biliyorsunuz ki bu işin projenin fikir babası Belediye Başkanımızdır, bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, başkanım az sonra sizleri ödüllendirecek, bakalım ödülleriniz neler olacak.' dedi.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK ise yaptığı konuşmada; 'Bir ortamda özellikle sosyal barışı tartışırken, bir olumsuzluk varsa bunun sebepleri nelerdir, müzakere ettiğimiz esnada bütçe ve ekonomide bunun bir parçasıdır olarak değerlendirdik. Sayın kaymakamımızla gelip paylaştık, özellikle ortaokul ve lise dengindeki öğrencilerimizde bütçe bilincini geliştirmek için öğrencinin bütçe defteri adı altında planladık ve dağıtımını yaptık. Ben inanıyorum ki ilk okul dörtten lise sona kadar tüm öğrencilerimiz bu defteri severek tutsun, bütçe ile ilgili olsun, hayatın bundan sonraki her kolunda hem yönetici olarak, hem aile reisi olarak, hem memur olarak, hem esnaf olarak mutlaka hayatın her anında ve ekonomik olarak katkı sağlayacağını ve başarılı olacağına inanıyoruz. Biz istiyoruz ki bu projeyi Eğirdir'de en az 10 yıl sürekli olarak uygulayalım. Bundan sonra aynı müfteratta gidermiyiz, değiştirirmiyiz bilemiyorum. Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye ediyoruz, öneriyoruz, talep ediyoruz, İlk ve Ortaokullarda kazanma ve harcama prensipleri adı altında müfteratlı bir ders olsun istiyoruz, çünkü artık dünyayı ekonomi yönetiyor.' dedi.Eğirdir Kaymakamımız Adem ÇELİK dereceye giren öğrencilerle 'Bütçe Defteri' tutmaya başladıktan sonra hayatlarında nelerin değiştiğini, ne kadar para biriktirdiklerini, harcamaları nerelere yaptıklarını sordu. Okul müdürleri ise bütçe defterinden sonra öğrencilerin tüm hareketlerini gördüklerini bildirdiler. Kaymakam Adem ÇELİK'in dikkatini çeken bir başka husus ise dereceye giren öğrencilerin tamamının kız öğrencilerden oluşması ve velisi memur olmayanlardan olmaları şaşırttı. Velileri Esnaf, Çiftçi ve İşçilerden oluşan ve ödül almaya hak kazanan öğrenciler ise şu isimlerden oluştu.Nursel CANDAN Mustafa Çetinkaya, Nihal ÇİÇEN Sarıidris, Tuana Nisa DİNÇTÜRK Atatürk, Elif Sultan ÖZEKİN Bağlar Ortaokulu, Sudenur ÇEVİK Gökçehöyük, Merve KESKİN Akşemseddin MTAL, Sıla SARIKAYA Prof. Dr. Turan YAZGAN, Medine AYDIN Mavigöl Anadolu, Zübeyde ÜNAL Akşemseddin MTAL okulları öğrencileri olarak belirlendi.Programdan sonra Eğirdir Kaymakamımız Adem ÇELİK ve Belediye Başkanımız Veli GÖK dereceye giren öğrencilere plaket ve ödüllerini takdim ettiler. Önümüzdeki günlerde dereceye giren öğrenciler ayrıca Konya Gezisi kazandı.(Kaynak : Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)