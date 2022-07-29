BASIN AÇIKLAMASI

DUYURU

Şehrimizin Kepeci Mahallesinde özel firmaya ait bir müteahhit tarafından bina yapılmak üzere 1223 Sokakta bulunan parsel üzerinde hafriyat alımı ve birlikte inşaat yapılacak alana içme suyu ve kanalizasyon hattı çekimi esnasında, mahallemizin su ihtiyacını karşılayan 110’luk içme suyu hattı zarar görmüştür.

Belediyemiz tarafından olaya müdahale edilerek gerekli tamiratlar gerçekleştirilmiş ve şebekeye su verilmeye başlanmıştır. Ancak patlama neticesinde yapılan tamiratın ardından Kepeci ve İstiklal Mahallesinin bir bölümünde içme suyunda bulanıklık oluşmuştur.

Hatlardaki bulanıklığın giderilmesi amacıyla bölgedeki yangın vanalarından tahliye işlemine başlanmış olup, bir saate kadar içme suyu normale dönecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.