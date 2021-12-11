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Isparta Haber: Gelecekte Yerini Ayırt

Isparta Haber: Gelecekte Yerini Ayırt
ISPARTA
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Gelecekte Yerini Ayırt
Isparta Belediyesi organizasyonunda üniversite sınavı hazırlığındaki gençlere yönelik program düzenlendi. Araştırmacı Yazar Murat Kaplan gençlere ‘Gelecekte Yerini Ayırt’ başlığıyla moral, motivasyon, sınav yönetimi, stres kontrolü ve başarı odaklı çalışma konusunda söyleşi düzenledi.
 
Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla bu yıl ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ anısına 5.’si gerçekleştirilen Kitap Fuarı kapsamında şehre gelen Araştırmacı Yazar, Bilim İnsanı ve Adli Psikoloji Uzmanı Murat Kaplan, 12.sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek ‘Gelecekte Yerini Ayırt’ başlığıyla bir söyleşi gerçekleştirdi.
Isparta Belediyesi öncülüğünde Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezinde öğrencilerle buluşan Yazar Kaplan, salonu dolduran üniversite sınavı hazırlığındaki gençlere moral, motivasyon, sınav yönetimi, stres kontrolü ve başarı odaklı çalışma konusunda söyleşi düzenledi.
Isparta Belediyesinin bu yıl 5.’sini düzenlediği ve 19 Aralık’a kadar açık kalacak 76 stantta 276 yayınevi ile 110 yazarın katıldığı Kitap Fuarının ilk gününde gençler unutulmadı.
Belediyenin organizasyonunda, Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi ile Isparta Belediyesi Eğitim Kurumlarının 12. sınıf öğrencilerine yönelik önemli bir etkinliğe imza atıldı.
Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program öğrencilerin salonda bulunanlara müzik dinletisi sunmasıyla başladı. Öğrenciler birbirinden güzel eserleri salonda bulunan arkadaşları, öğretmenleri ve protokol için seslendirdi.
Ardından Araştırmacı Yazar, Bilim İnsanı ve Adli Psikoloji Uzmanı Murat Kaplan öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Kaplan üniversite sınavı hazırlığındaki gençlere moral, motivasyon, sınav yönetimi, stres kontrolü ve başarı odaklı çalışma konusunda bilgiler verdi. Karşılıklı diyalog çerçevesinde gerçekleşen söyleşiden öğrenciler büyük bir keyif aldı ve salondan mutlu bir şekilde ayrıldı. Kaplan, Japonya’nın başarı hikayesiyle başladığı söyleşisinde ülkenin dünyada söz sahibi olmasına ulaştıran faktörlerden bahsetti.
Devam ettirilebilir sürdürülebilir gelişmeye ilişkin bilgiler aktaran Kaplan ayrıca her gün, her hafta, her ay, her yıl mutlaka hayata dönüştürülebilir yaşanılabilir, gerçekleştirilebilir birtakım ilerlemelere ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi. Kaplan ‘Gelecekte Yerini Ayırt’ başlığıyla sunduğu söyleşide gençler önemli bilgiler alırken, sınava motivasyonlarını geliştirdi.
Söyleşi sonrasında üniversite sınavına hazırlanan gençlere Isparta Belediyesi Eğitim Kurumları tarafından test kitapçığı hediye edilirken, programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’a, okul yönetimine eğitime katkılarından dolayı teşekkür edildi.
Eğitim konusunda hassas olduklarını dile getiren ve Isparta Belediyesi Eğitim Kurumlarıyla gençlerin yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu tür programların devam edeceğini söyledi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye bünyesindeki eğitim kurumları ile 8.,11. ve 12 sınıflar ile mezun öğrencilere yönelik lise ve üniversiteye hazırlık kurslarının verildiğini aktardı. Başdeğirmen, “Eğitim her zaman önceliğimiz olmuştur. Eğitim alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz ve bu tür organizasyonlarımızı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz” dedi.
 
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