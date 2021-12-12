Isparta kitabı seviyor

Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarının ikinci gününde yazarlar kitaplarını imzaladı ve söyleşilere katıldı. Çocuklar aileleriyle, torunlar da büyükanne ve dedeleriyle kitaplara dokundular. Isparta Kitap Fuarı’na katıldıkları için mutlu olduklarını belirten yazarlar, “Büyükşehirlere orantıladığımız zaman Isparta Kitap Fuarına güzel bir ilgi var. Bu açıdan sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” dediler.Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla düzenlenen 5. Kitap Fuarı bu yıl ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ anısına gerçekleştiriliyor. 19 Aralık’a kadar Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde 76 stantta 276 yayınevi ve 110 yazarın yer alacağı fuarın ikinci gününe ilgi yoğun oldu. Fuarın ikinci gününde 21 yazar kitaplarını imzalayarak, kitapseverlerle buluştu, söyleşilere katıldı. Kimi büyükler torunlarıyla, kimisi de çocuklarıyla fuara gelerek, birlikte kitaplara dokunma imkanı buldu.5. Kitap Fuarını ziyaret eden vatandaşlar, fuarın Isparta’da okuma alışkanlığı kazandırılması adına çok yararlı olduğunu belirttiler. Vatandaşlar, “Torunumuza ve kendimize kitap aldık. Belediyemize bu fuar için teşekkür ederiz. Isparta Belediyesi’nin eğitim alanındaki bu tür çalışmalarını çok beğeniyoruz. Başkanımızdan memnunuz, başarılarının devamını dileriz. Fuar çok kalabalık, bu kadar kalabalık beklemiyorduk” dediler.Stantları gezerek, kendileri için kitap bakan öğrenciler, fuarı çok faydalı bulduklarını söylediler. Öğrenciler, “Daha önceki fuarda aldığımız kitapların hepsini büyük bir keyifle okuduk. Bu fuarın devamının gelmesini istiyoruz. Arkadaşlarımızla geldik, çok eğleniyoruz. Fuarda birçok kitabı tanıma imkanımız oluyor. Kitap okumayı seviyoruz” ifadelerinde bulundular.Okuyucularıyla buluşan yazarlar da Isparta’da kitapseverlerle bir araya gelmekten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Yazar Yılmaz Bozan, pandemi sürecinden dolayı uzak kaldıkları okuyucularıyla Isparta’da buluşmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Bozan, “Fuarları özlemişiz. Pandemi sürecinden dolayı biraz uzak kaldık. 4. Kitap Fuarı’na pandemiden hemen önce gelmiştik. 5. Kitap Fuarı hava şartlarına rağmen kalabalık. Fuarlar çok değerli. Aydınlanmadan, bilgiyi kullanmadan daha güzel günlere ulaşma şansımız yok. Fuarlar bu açıdan bir kapı işlevi görüyor. Başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.Yazar ve Karikatürist Fahri Coşkun da Türkiye’nin birçok kentindeki fuarlara katıldığını ancak Isparta Kitap Fuarına özellikle gelmek istediğini söyledi. 28 kitabı ve aynı zamanda sıra dışı karikatürleriyle dikkat çeken Coşkun, “Isparta halkı fuara müthiş derecede ilgi gösteriyor. Büyükşehirlere orantıladığınız zaman Isparta Kitap Fuarına güzel bir ilgi var. Bu açıdan Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyorum. Halkımızın ilgisi çok güzel” ifadelerini kullandı.Yazar İlknur Bektaş, güller diyarı Isparta’da kitapseverlerle buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, “Isparta halkı kitapları çok seviyor. Kitap Fuarı için belediyemiz çok iyi çalışmış. Başkanımıza da bizleri davet ettiği için teşekkür ederiz. Her sene gelmek isterim” görüşlerinde bulundu.Yazar Mehmet Yıldız ise “Kitap Fuarına katıldığımız için çok memnun oldum. Şükrü başkanımıza da çok teşekkür ediyorum, böyle bir organizasyona vesile oluyor” dedi.