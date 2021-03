Ellerinden Sımsıkı Tutup, Birlikte Ağaç Diktiler

Çocuklarla anneler birlikte el işi faaliyetleri yaparak birlikte çeşitli etkinliklere katılıp zaman geçiriyorlar. Yaptıkları el işi emeklerini toplumun çeşitli kesimlerine ulaştırıp “Biz De Varız” diyorlar. “Sizin gibi yaşıyoruz her türlü faaliyet içerisindeyiz. Gezip dolaşacağız biz de varız. Yaptığımız el işi emeklerimizi satıp Mehmetçik Vakfına bağışta bulunuyoruz, ağaç dikiyoruz. Huzurevinde kalan yaşlı öğretmenimizi ziyaret ediyoruz. Biz de sizin gibi toplumun her alanında varız” diyen Down Sendromlu ve Otistik çocuklarımız aileleri ve öğretmenleri ile birlikte anlamlı etkinliklerine devam ediyorlar.“Sıkı Tut Ellerimi Birlikte Aşalım Engelleri” temalı Isparta Özel Eğitim Uygulama Okulu, Yedişehitler Özel Eğitim Anaokulu ve Halıkent Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri ile “21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü” ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde Orman Fakültesi ağaçlandırma sahasına fidan dikimi gerçekleştirdiler.Etkinliğe ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Isparta Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Abdullah Akın, Yedişehitler Özel Eğitim Anaokulu Müdür Vekili Faden Çiftçi, Halıkent Anaokulu Müdür Yardımcısı Özlem Başaran, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kubilay, akademisyenler ve ISUBÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personeli katıldı.Tüm katılımcılar “Tıpkı Sizin Gibiyiz +1 Farkla” ve “Gerçek Dostlar Kromozon Saymaz” sloganları ile farkındalık oluşturdular. Fidanları toprakla buluşturan katılımcılar bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler, ikramların ardından etkinlik alanından ayrıldılar.ISUBÜ