ISPARTA’DA KADINLARIN İŞ HAYATINDAKİ ROLÜNÜ ARTIRACAK İŞBİRLİĞİ

Isparta Ticaret Odası (ITSO), ITSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle Isparta’da kadınların iş hayatındaki rollerini artırmak ve kız öğrencileri girişimcilik konusunda motivasyonlarının artırılması hedefleniyor.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu ile Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü önemli bir işbirliğine imza attı. İmzalanan ‘İş’te Kadın İşbirliği Protokolü’ ile Isparta’da kadınların iş hayatındaki rolünü artırmak, kız öğrencileri iş hayatı hakkında bilgilendirmek, kadın girişimcilerin başarı hikâyelerinin paylaşılması ile kız öğrencilerin girişimcilik ve iş hayatı konusunda motivasyonunu artırmak amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda ITSO, ITSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından seminer, eğitim ve çalıştaylar düzenlenecek. Bu etkinlikler ile başarılı kadın girişimciler, kız öğrencilerle buluşturularak, onların iş hayatı konusunda bilgilendirilmesi ve iş hayatına dair motivasyonlarının artırılması sağlanacak. Ayrıca etkinliklerle kentteki kadınların iş hayatında daha fazla rol alması hedefleniyor.

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, kadınların iş hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Kadınlarımız ülkemizde değişim ve dönüşüme imza attılar. Ülkemizde kadınlarımızın iş gücüne katılma oranı her geçen gün artıyor. Isparta’da kadın girişimci sayını artırmayı hedefledik, bu hedef doğrultusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınlarımızın sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha aktif rol alarak ülkenin gelişmesine katkı sağlamaları gerektiği inancındayız. Bu inançla kadınlarımızın iş hayatındaki rolünü artırmak, başarılı kadın girişimcilerimizi kız öğrencilerimizle buluşturmak ve öğrencilerimizi iş hayatına hazırlamak için önemli bir işbirliğine imza attık. Bu işbirliği sayesinde kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer almalarını, kız öğrencilerimizin geleceği daha iyi görmelerini ve iş hayatına katılmalarını sağlamayı hedefliyoruz. İş dünyası, siyaset, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Gelecekte de kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer almalarıyla gurur duymaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.