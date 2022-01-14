Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün destekleri ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz işbirliği ile Dünyanın İncisi Eğirdir'e yazın olduğu gibi kışında turist kafileleri akın ediyor.Geçtiğimiz günlerde 10 günlüğüne Moskova'dan Eğirdir'e gelen turist kafilesi Eğirdir merkez olmak üzere Akpınar Köyü ve tarihi alanları gezdiler. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün talimatları ile Belediyemiz rehberi eşliğinde ve daire müdürlerinin desteğiyle misafirler Eğirdir'den memnun ayrılıyor. Eğirdir Liman mevkiinde oluşturulan Turizm Tanıtma Bürosunda ise daire müdürlerimiz tarafından gelen misafirlere ikramlar ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök imzalı teşekkür belgesi takdim ediliyor.Eğirdir Belediyesi'ne ait Elektrikli Tekne ise hava şartlarına göre misafirlerini kışında ağırlamayı sürdürecek.Öte yandan İmece network üyelerinden ve farkındalık platformundan Seda Vural'ın "Anne Çocuk Yaşam Merkezi - Eğirdir " adlı sosyal girişimi 5. Genç sosyal girişimciler buluşmasının mentörlük desteği kapsamında İlçe Kaymakamımız Adem Çelik ve Belediye Başkanımız Veli Gök'le görüşme gerçekleştirdiler.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)