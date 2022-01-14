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Başkan Başdeğirmen öğrencilerle ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi

Başkan Başdeğirmen öğrencilerle ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi
ISPARTA
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Başkan Başdeğirmen öğrencilerle ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi
Başdeğirmen: “Filmi izlerken çok etkilendim”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve üniversite öğrencileriyle birlikte ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi. Film sonrası duygularını paylaşan Başkan Başdeğirmen, “Filmi izlerken çok etkilendik. Bu tür acıları ülkemiz tekrar yaşamasın, daha güzel anılarla yaşayalım” dedi.
 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi(ISUBÜ) Topluluk Başkanlarıyla Kirazlıdere Sosyal Tesislerdeki buluşmasında öğrencileri Trabzon’da PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül ile Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu alan ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izlemeye davet etmişti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve öğrencilerle birlikte ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi.
ISUBÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Saifeddin Delsoz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kendilerine daha önce filmi birlikte izleme sözü verdiğini belirterek, sözünü yerine getirdiğini söyledi. Delsoz, “Bugün filmi başkanımızla birlikte izledik. Çok güzel bir etkinlik. Bu ülkede yabancı biri olarak Eren Bülbül’ün nasıl şehit edildiğini öğrendiğim zaman çok kötü olmuştum. Filmi izlerken de kendimi çok kötü hissettim. Sadece Eren gibi gençlerimizi değil, Afganistan bölgesinde de çok genci şehit ettiler. Askerlerin vatan uğruna şehit olduğunu hissederek bu akşam buraya geldim. Sayın belediye başkanımıza bu güzel etkinlik için çok teşekkür ederim” dedi.
Öğrenciler de ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’le birlikte izlemekten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Öğrenciler, “Sayın başkanımıza ve etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Üniversite öğrencileri için güzel bir etkinlikti. Filmi de gayet beğendik” ifadelerinde bulundular.
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e öğrencilere yaptığı kültürel hizmet için teşekkürlerini iletti. Üniversite öğrencilerinin milli kültürel değerlere sahip çıkmaları anlamında filmin çok önemli olduğuna değinen Prof. Diler, “15 yaşındaki bir genç evladımız ülkemiz, vatanı ve milleti için cansiperane bir şekilde hiçbir menfaat gözetmeksizin asker ağabeylerine katkı sağlayarak terörist gruplarının dağılmasına vesile oluyor, ne kadar gurur duysak azdır. İyi ki Eren’lerimiz var. Eren’lerimizle birlikte ülkemiz payidar kalacaktır” şeklinde konuştu.
Film sonrası duygularını paylaşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, üniversite öğrencileriyle birlikte güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi. ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ filminin Eren Bülbül’ün yaşadığı hayattan sonra şehit olmasını konu aldığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Filmi izlerken çok etkilendik. Hem gençlerimizle birlikte olmak ve hem de olayların nasıl yaşandığını filmde görmek önemliydi. Bu tür acıları ülkemiz tekrar yaşamasın.  Daha güzel anılarla yaşayalım. Öğrencilerimizin yaşananları görmesinde fayda olduğuna inanıyorum. Bu film birçok şeyi anlatıyor. Öğrenci arkadaşlarımızı buraya getiren rektör hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 
 
 
 
 
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