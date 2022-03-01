





Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün talimat ve destekleri ile bir proje daha hayat buldu.Eğirdir Belediyesi, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilçemizde 'Akademik Futbolun Yöremize Katkısı' Projesi kapsamında Eğirdir Gençlik Spor Kapalı Spor Salonunda dün yapılan 7-11 yaş futbol tarama testi başarıyla gerçekleşti. Yaklaşık 200'e yakın çocuğumuzun katıldığı seçmelerde İlçe Gençlik Spor Müdürü Hakan Çelebioğlu idaresinde Eğirdir Belediyesi antrenörleri Hasan Er, Ali Aslanlı ve Mehmet Zorkol ile Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Özongun miniklerin taramasını gerçekleştirdi. Bizzat tarama testini yakından takip eden Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN;' İlçemizde oldukça yetenekli ve futbol aşkı olan çocuklarımız var. Çok güzel bir katılımla gerçekleşen tarama ve yetenek testine katılan geleceğimiz olan çocuklarımıza başarılar diliyorum. Amacımız Akademik Futbolun Yöremize her anlamda katkı sağlaması ve gelecekte ilçemizden çok iyi sporcular çıkacağına yürekten inanıyorum, aynı zamanda çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimine, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları açısından da bu proje oldukça önemli. Başta bu projeye destek veren Eğirdir Belediye Başkanımız Veli Gök'e, İlçe Gençlik Spor Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.İlçe Gençlik Spor Müdürü Hakan Çelebioğlu ise yaptığı açıklamada; 'Sadece bu yaş grupları ile kalmayıp ilçemizde diğer yaş grupları içinde tarama ve testlerimiz devam edecek. Tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkürler.' dedi.Önümüzdeki süreçte seçilen çocuklarımız ile düzenli olarak antremanlar başlayarak bunun yanında beslenme, robotik kodlama, spor ahlakı ve çocuklarımıza İngilizce kursuda verilecek.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)