İlimizde TURKOVAC aşısı uygulaması Isparta Şehir Hastanesi’nden sonra Eğirdir, Şarkikarağaç ve Yalvaç ilçelerinde de başlamıştır. TURKOVAC aşısı olmak isteyen vatandaşlarımız Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi ve Yalvaç Devlet Hastanesi’nden randevu alırken aşı tercihini belirterek MHRS aşı randevu ekranı ya da Alo 182 hattı ile randevu alabilirler. Birinci doz, ikinci doz ve hatırlatma dozları da dahil olmak üzere TURKOVAC aşısı olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz.

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü



