Davraz Turizm Merkezi’nde Kış Şenlikleri Düzenlendi

Akdeniz’in incisi, Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi “2022 Kış Şenlikleri” ne ev sahipliği yaptı. Yoğun kar yağışı altında yapılan şenliklerde extrem motor sporcuları birbirinden güzel gösterilerle ziyaretçilere heyecanlı dakikalar yaşattılar. Şenliklere Isparta’daki üniversitelerde öğrenim gören yabancı ülke öğrencilerinin oluşturduğu Uluslararası Öğrenci Topluluğu üyeleri de yöresel kıyafetleriyle katılarak protokolü ve vatandaşları selamladılar. Öğrenciler minik bir sürpriz de yaparak Isparta yöresine ait halk oyunu gösterisi sundular.Doğal güzelliği, 26 km’yi bulan pist uzunluğu, sahip olduğu konaklama tesisleri ve kar kalitesiyle kayak severlerin beğenisini kazanan merkezdeki şenliklere Vali Ömer Seymenoğlu, Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve vatandaşlar katıldı.Şenlikler Isparta Davraz Off-road Kulübü arazi taşıtları, Isparta32 Enduro Motokros Kulübü motosikletçileri ve Isparta Extreme Team ATV araçlarının özel olarak hazırlanmış pistte yaptıkları gösterilerle başladı. Gösteriler Vali Seymenoğlu’nun salladığı damalı bayrakla başladı. Kar yağışı altında yapılan gösterilerde sporcular araçlarının limitlerini zorlayarak heyecanlı anlar yaşattılar. Parkurda zorlanan araçların imdadına ise pistte bekleyen iş makinası yetişti. Gösterilerin ardından Vali Seymenoğlu ve protokol üyeleri tarafından sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.Şenlikler Pazar günü de devam edecek.