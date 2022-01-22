ŞİMDİ AL 1 YIL SONRA ÖDE!

Güneş enerjisinden en doğru şekilde faydalanmak adına Er-gün Isı sizlere bir çok seçenek özel paketler sunuyor.

Örneğin:

Çoban çantası

Çiftçik setleri

Göçer sistemler vb...

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Adres:

Karaağaç mahallesi Topçu Apt. No: 12 105 cad.1839 sk.(Yeni Köy Garajı yolu üzeri)

Telefon:

ER-GÜN ISI HAKKINDA

Isparta Er-Gün Isı ürünleri Avrupa Standartlarına uygun olarak üretir. Kullanılan malzemelerin tümü TSEK ve TSE’lidir. Isparta’da üretilen sistemler, köy köy, karış karış şehirlerimizi dolaşan satış temsilcileri aracılığı ile ayağınıza kadar getirilir. Montajları ise yine kendi teknik servis kadrosuyla yapılır. Son derece eğitimli ve uzman kişilerden oluşan montaj ekipleri, güneş enerjisi, su arıtma cihazınızı veya güneş enerjisi elektrik panellerinizi her türlü zemin ve çatıya ustalıkla monte ederler. Montaj ekibi, eve sıcak suyu verdikten sonra ayrılır. Bakım ve servis hizmetleri de yine aynı ekipler tarafından verilir.Isparta ve bölgesine hizmet veren Er-Gün Isı , 24 saatte istenen noktaya enerji montajı yapabilir. Servis hizmetleri de garanti hükümleri kapsamında yapılır.

FİRMAYA AİT RÖPORTAJ VE GÖRSELLER































































Isparta'da güneş elektrik panellleri satışı , enerji sistemleri, su pompası, su arıtma cihazları sektöründe faaliyet gösteren Er-Gün Isı yeni bir kampanya ile çiftçilerimizin herdaim yanında olmaya ve destek vermeye devam ediyor. Çiftçilerimiz için güneş enerjiyle çalışan sulama sistemleri, güneşten elektrik üretimi dahil bir çok proje yapıyor.Er-Gün Isı tüm ürünlerinde;sloganıyla pişanatsız satışlara başladı. Şimdi satın alın 1 yıl sonra ödemeye başlayın...!Ayrıntılı bilgi için işte iletişim bilgileri;