Akdeniz’in incisi Davraz Turizm Merkezi’nde 22-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Kış Şenlikleri bugün yapılan etkinliklerle sona erdi. Davraz’da özel olarak hazırlanan parkurda Antalya, Burdur ve Isparta’dan gelen profesyonel off-road sporcuları gösteri yarışları düzenlediler.Araçların limitlerinin zorlandığı gösterileri yüzlerce seyirci takip etti. Gösteri yarışlarının ardından dereceye girenlere madalya ve kupaları Vali Ömer Seymenoğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi. Şenliklerin bugünkü bölümünde Fly Isparta Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri de atlayış gerçekleştirerek misafirleri gökyüzünden selamladılar.Bunun yanında Davraz Turizm Merkez’i yoğun günlerine geri döndü. Kar yağışının ardından ziyaretçi yoğunluğu yaşanan merkezde il içinden ve dışından gelen yüzlerce ziyaretçi gönüllerince eğlendi.