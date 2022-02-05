ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU II
04.02.2022 günü saat 11.00 itibariyle *BÖLGE TRAFİK DENETLEME
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ* güzergâhındaki ekiplerimizden alınan bilgilere
göre;
ANTALYA KARAYOLU: *Kar yağışı yok, trafik tüm
araçlara açık.*
KONYA KARAYOLU: *Kar yağışı yok,trafik tüm araçlar; ı
açık.*
AFYONKARAHİSAR KARAYOLU: *Kar yağışı yok,
zeminde hafif buzlanmamevcut,trafik tüm araçlara
açık.*
BURDUR KARAYOLU: *Kar yağışı yok, trafik tüm
araçlara açık.*
DİNAR KARAYOLU: *Kar yağışı yok, trafik tüm araçlara
açık.*