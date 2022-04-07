isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

HABER: ISPARTA İŞKUR BÜLTENİ İŞ ARAYANLAR DİKKAT!

HABER: ISPARTA İŞKUR BÜLTENİ İŞ ARAYANLAR DİKKAT!
ISPARTA
96 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
ISPARTA İŞKUR DUYURU METNİ

                İl Müdürlüğümüz ile Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  işbirliğinde; Toplum Yararına Program kapsamında, 2 ay 12 gün süreli 5 kişilik  çalıştırılmak üzere Çevre Temizliği konulu program düzenlenecektir.
 
Programa katılmak isteyen kişilerin,  Covid-19 salgını nedeniyle İl Müdürlüğümüze gelmeden, katılımcı başvuru tarihleri arasında   www.iskur.gov.tr e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir. 
 
Program Portal Numarası 306491
Katılımcı Başvuru Tarihleri07/04/2022- 11/04/2022
Noter Çekiliş Tarihi- Saati14/04/2022   Saat:10:30
Noter  Çekiliş YeriAile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu (Zemin Giriş)
Başvuru Yapabilecek YerlerIsparta Merkez ve Merkeze Bağlı Köyler
Program Başlama – Bitiş Tarihi19/04/2022- 30/06/2022
 
TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI
a)Kuruma kayıtlı işsiz olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden TYP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.
 
b)18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.
 
c) Emekli ve malul aylığı almamak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.
 
d)Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.
e)TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adres kontrolü; kişinin programa başlayacağı tarihte, programa başvurduğu andaki Kimlik Paylaşım Sistemi(KPS)’den çekilen adresi üzerinden, başvuruların yetersiz olması durumunda Kuruma kayıtlı işsizlerden İl Müdürlüğünce uygun görülen kişilerin gönderilmesi halinde ise gönderim tarihinde KPS’den çekilen adres üzerinden yapılır.
f)Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.
g)ADNKS ’de aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılır.
                 Kamuoyuna önemle duyurur.
                                           ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber: Isparta'da change yöntemiyle oto şasi numarası değişimi olayı
HABER AJANSI: 20 ÜRÜNÜN FİYATI SABİTLENECEK
Haber: Asgari ücrete yeni zammı gelecek?
ISPARTA HABER: BÖLGEMİZ İÇİN METEOROLOJİK UYARI
HABER: ISPARTA İŞKUR BÜLTENİ İŞ ARAYANLAR DİKKAT!
ISPARTA'DA ARAÇ ANFİLERİ FIRSATLARI GÜNDEM OTO MÜZİK'TE
''Her Markayı Onarabiliriz'' : Süpürge Dünyası
Isparta'da ehliyetini yenileyecekler bu habere dikkat!
GÖZ ALICI GELİNLİK MODELLERİ İLE SETR-İ NUR ISPARTA'DA
HABER: ISPARTA'DA SUÇA GEÇİT YOK!
HABER: ISPARTA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU
HABER: ISPARTA İÇİN METEOROLOJİ TARİH VERİP UYARDI YARINA DİKKAT!
HABER: ISPARTA'DA SUÇA GEÇİT YOK! 3 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI
Haber: Isparta’da toplu iftar sevinci...işte karelere böyle yansıdı
HABER: ISPARTA'DA BİR EVDE DÜDÜKLÜ TENCERE PATLADI
Haber: Isparta'da trafik kazası
HABER: ISPARTA VE BURDUR İÇİN KRİTİK HAVA DURUMU UYARISI
HABER: ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI...
Dört mevsim kullanıma uygun prefabrik ve konteyner evler için Davraz Prefabrik
ISPARTA'DA TAZE - LEZZETLİ BEYAZ VE KIRMIZI ET TÜRKER KASAP'TA
Isparta Valisi Seymenoğlu'na miniklerden sevgi seli...
Haber: Isparta'da internet sitesinde dolandırıcılık olayı
ERGÜN ISI'DAN ISPARTA'YA MÜJDE! BAHAR KAMPANYASI BAŞLADI
Isparta Haber: E-Ticarette Yeni Dönem
Isparta'da Ramazan davulcuları göreve hazır
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Haber: Isparta’da toplu iftar sevinci...işte karelere böyle yansıdıHaber: Isparta’da toplu iftar sevinci...işte karelere böyle yansıdı03 Nisan 2022
Dört mevsim kullanıma uygun prefabrik ve konteyner evler için Davraz PrefabrikDört mevsim kullanıma uygun prefabrik ve konteyner evler için Davraz Prefabrik02 Nisan 2022
Haber: Isparta'da trafik kazasıHaber: Isparta'da trafik kazası03 Nisan 2022
Isparta Haber: E-Ticarette Yeni DönemIsparta Haber: E-Ticarette Yeni Dönem31 Mart 2022
ISPARTA'DA TAZE - LEZZETLİ BEYAZ VE KIRMIZI ET TÜRKER KASAP'TAISPARTA'DA TAZE - LEZZETLİ BEYAZ VE KIRMIZI ET TÜRKER KASAP'TA01 Nisan 2022
HABER: ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI...HABER: ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI...02 Nisan 2022
Haber: Isparta'da internet sitesinde dolandırıcılık olayıHaber: Isparta'da internet sitesinde dolandırıcılık olayı01 Nisan 2022
Isparta'da Ramazan davulcuları göreve hazırIsparta'da Ramazan davulcuları göreve hazır31 Mart 2022
ERGÜN ISI'DAN ISPARTA'YA MÜJDE! BAHAR KAMPANYASI BAŞLADIERGÜN ISI'DAN ISPARTA'YA MÜJDE! BAHAR KAMPANYASI BAŞLADI01 Nisan 2022
HABER: ISPARTA'DA BİR EVDE DÜDÜKLÜ TENCERE PATLADIHABER: ISPARTA'DA BİR EVDE DÜDÜKLÜ TENCERE PATLADI03 Nisan 2022
HABER: ISPARTA İÇİN METEOROLOJİ TARİH VERİP UYARDI YARINA DİKKAT!HABER: ISPARTA İÇİN METEOROLOJİ TARİH VERİP UYARDI YARINA DİKKAT!04 Nisan 2022
HABER: ISPARTA VE BURDUR İÇİN KRİTİK HAVA DURUMU UYARISIHABER: ISPARTA VE BURDUR İÇİN KRİTİK HAVA DURUMU UYARISI02 Nisan 2022
Isparta Haber: Andık Deresi bölgesi yeniden hayat bulacakIsparta Haber: Andık Deresi bölgesi yeniden hayat bulacak01 Nisan 2022
Isparta'da ehliyetini yenileyecekler bu habere dikkat!Isparta'da ehliyetini yenileyecekler bu habere dikkat!05 Nisan 2022
ISPARTA HABER: VALİ SEYMENOĞLU YENİŞARBADEMLİ'DEISPARTA HABER: VALİ SEYMENOĞLU YENİŞARBADEMLİ'DE01 Nisan 2022
Isparta Valisi Seymenoğlu'na miniklerden sevgi seli...Isparta Valisi Seymenoğlu'na miniklerden sevgi seli...01 Nisan 2022
GÖZ ALICI GELİNLİK MODELLERİ İLE SETR-İ NUR ISPARTA'DAGÖZ ALICI GELİNLİK MODELLERİ İLE SETR-İ NUR ISPARTA'DA05 Nisan 2022
HABER: BAKAN VARANK ISPARTA'YA GELDİHABER: BAKAN VARANK ISPARTA'YA GELDİ31 Mart 2022
ISPARTA HABER: ANTALYA MİLLETVEKİLİ DR. TUBA VURAL ÇOKAL EĞİRDİR'E HAYRAN KALDIISPARTA HABER: ANTALYA MİLLETVEKİLİ DR. TUBA VURAL ÇOKAL EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI01 Nisan 2022
HABER: ISPARTA ANTALYA YOLUNDA KAZA!HABER: ISPARTA ANTALYA YOLUNDA KAZA!03 Nisan 2022