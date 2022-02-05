Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, son 20 yılın en yoğun kar yağışında ekiplerin gece karla mücadelesini takip ederek, kolaylıklar diledi.Isparta, perşembe günü son 20 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kaldı. Isparta Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında tüm personel, araç ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdü. Gün boyu süren çalışmalar gece de devam etti. Yollarda küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapılırken, yaya ekipleri de kaldırımları temizledi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gece geç saatlerde ekiplerin yollar ile kaldırımlarda yaptığı çalışmaları yerinde takip etti, çalışanlara kolaylıklar diledi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tarihin en büyük kuraklığının yaşandığı bir dönemde kar yağışlarının bereket olduğunu söyledi. Belediye olarak karla mücadelenin kesintisiz devam ettiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, “20 yıldır böyle bir kar yağmadı. 20 yıl önce 35 santimetre kadar bir kar yağmıştı” derken bunun kat ve kat fazlasının son yağışlarda görüldüğünü söyledi.Karla mücadele çalışmalarının ilk andan buyana aralıksız sürdüğünü aktaran Başdeğirmen, “Çok güzel bereket geldi. Bazı zorluklarını hep beraber yaşayacağız. 2 gün zorluk yaşarız ondan sonra tüm yıl boyu kuraklık korkusu olmadan hayatımıza devam ederiz. Bu bereketli yağışlar devam etsin, biz sahada çalışıyoruz. Daha önce 350 kişiyiz ama gerekirse 1000 kişi çalışırız demiştim. Şuanda 1000 kişiyle arazideyiz. Kendi araçlarımızın dışında DSİ Bölge Müdürlüğü bize destek veriyor. Özel sektörün araçları da çalışmalara katılıyor. Uzun süre kesintisiz kar yağdı. Tuzlama ve solüsyon araçlarımız çalışıyor. Hiçbir problemimiz yok. Ara sokaklar ve giremediğimiz yerler olabilir, vatandaşlarımızdan sabır bekliyoruz. Oralara da gireceğiz. Önümüzdeki yıllarda kuraklık olmadan yaşayabilmemiz için yüce Rabbime dua edelim, kar yağışlarımız devam etsin” ifadelerini kullandı.