Ziyaretine SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’yı ziyaret ederek başlayan Vali Baruş, daha sonra Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (RATEM), bölgede tek olma özelliği taşıyan Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Göller Bölgesi Teknokenti’nde incelemelerde bulundu.Süleyman Demirel Üniversitesi’nin fiziki imkanları, geliştirdiği teknolojiler ile şehrine ve bölgesine sunduğu hizmetlerin tanıtıldığı ziyaretlerin ilk durağı Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETEM) oldu.Vali Baruş’a burada “Gül ve Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Ar-Ge Laboratuvarı” anlatıldı. Ayrıca, YETEM’de yer alan Uygulamalı Temel Bilimler ve Teknolojileri Araştırma Birimi, Enerji Teknolojileri Birimi, Biyomühendislik Araştırma Birimi, laboratuvarlar ve cihazlar hakkında bilgi verildi. Vali Baruş; 97.00 FM bandı üzerinden “Dinlediğiniz müzik sizin kadar seçkin olsun” sloganı ile dinleyicilerine ulaşan Radyo SDÜ’nün stüdyolarını da yakından inceledi. RATEM bünyesinde yürütülen uygulamalar, yeni medya tasarımına uygun stüdyolar, sosyal medya platformu eğitimler hakkında ilgililerden bilgi aldı.Daha sonra yaklaşık 2 bin 600 metrekarelik bir alana 10 ünite şeklinde inşa edilen SDÜ Prof. Dr. Timuçin Baykul Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ni ziyaret eden Vali Baruş; 3 genel ameliyathane, 2 sedasyon ünitesi, 27 yatak, lokal ameliyathane, poliklinik, radyoloji ünitesi, sterilizasyon ünitesi, biyokimya laboratuvarı bulunan hastaneyi yakından inceledi. Ziyarette, hastanede, ülkemizin dört bir yanından gelen binlerce hastanın tedavi sürecinin kolaylıkla tamamlandığı aktarıldı.Vali Baruş son olarak Göller Bölgesi Teknokenti’ni ziyaret etti. Bünyesinde teknolojik ürünlerden medikal ürünlere, gıdadan yazılım sistemlerine kadar birçok firmayı barındıran Göller Bölgesi Teknokenti’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Baruş’a ayrıca “Ön Kuluçka Merkezi”, “Kuluçka Merkezi” ile Teknokent firmalarının ürünleri tanıtıldı.