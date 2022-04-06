Isparta Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde belediyenin kültür merkezine 300 kişilik halk kütüphanesi kuruluyor. Kütüphanenin oluşturulmasıyla ilgili Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer arasında protokol imzalandı.Isparta Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca ‘Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi’ kapsamında belediyenin Kültür Merkezine öğrencilerin daha rahat ders çalışabilmeleri amacıyla 300 kişilik halk kütüphanesi kuruluyor.Daha önce de aynı proje kapsamında Gülkent Kavşağının alt kısmında parkın içerisinde yapılacak olan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile mevcut otogar alanının bulunduğu alana 1500 kişilik Kütüphane ve Etkileşim Merkezi kurulmasıyla ilgili de protokol imzalanmmış ve çalışmalar başlamıştı.Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezi içerisine kurulacak olan 300 kişilik kütüphanenin protokolü, salonda ders çalışan öğrencilerin de katılıyla imzalandı. Protokole Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer imza attı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, “Öğrenci şehri olan Isparta’ya yeni bir hizmeti belediye başkanlığımız ile birlikte kazandırıyoruz. Sayın başkanımıza, bizlere destek olan bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum, hayırlı olsun” dedi.Belediye Kültür Merkezinde oluşturdukları kütüphane alanının tefrişi ile ilgili çalışma yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Mevcut kütüphane alanımız gençlerimiz tarafından kullanılmaktaydı, derslerini çalışabilmekteydi. Yaptığımız protokolle salonumuz daha modern, 3000’in üzerinde kitabın, masaların, dolapların yer alacağı güzel bir alana dönecek” dedi.Eğitime yapılan bu çalışmaların ne kadar değerli olduğunu bildiklerini aktaran Başkan Başdeğirmen, “Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bakan yardımcımız buraya gelerek bu salonu görerek çok beğendi ve kendinin de düşünceleri dahilinde de buranın tefrişini hazırladık” görüşlerinde bulundu.Isparta’da 80 bini ilk ve ortaöğretim, 80 bin de üniversite olmak üzere toplam 160 bin kişilik öğrencinin bulunduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Uzun zamandır, Halil Hamit Paşa Kütüphanesinden sonra bir kütüphane açıyoruz, o da bize nasip oldu. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bizim dönemimizde hizmetlerimiz içerisinde olması bizi son derece memnun etmiştir” dedi.Mevcut otogarın taşınmasıyla 11 bin metrekarelik oturum alanında kütüphane yapacaklarını, öğrenciler için ders çalışabilecekleri yer oluşturacaklarını belirten Başdeğirmen, “Bu merkezin içerisinde etkileşim merkezinin yanı sıra birçok etkinlik yapabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Bu geleceğimiz öğrencilerimiz için çok önemli bir altyapı” ifadelerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 160 bin kişilik genç ve öğrencinin yanı sıra çocukların da bulunduğunu ve onlar için de Bebek ve Çocuk Kütüphanesi kurma çalışması içerisinde olduklarını belirtti. Başdeğirmen, “Her iki kütüphanenin proje çalışmaları başladı. Bebek ve çocuk kütüphanemizin ihalesini yapacağız ve hemen ardından da mevcut otogar alanındaki kütüphanemizin de ihalesini yaparak bir an önce faaliyete geçirilmesini hedefliyoruz. Bu çalışmalarımıza bakanlığımız yüzde 50 destek veriyor. Yüzde 50’sini de de biz karşılıyoruz, bu hizmetleri yapıp, gençlerimizin, çocuklarımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.Belediye Kültür Merkezi kütüphanesinde derslerini çalışan öğrencilerde, mevcut alandan çok mutlu olduklarını, internet bağlantılarının bulunduğunu, rahat bir ortamda derslerini çalışabildiklerini dile getirerek, bu imkanı kendilerine sağlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Öğrenciler, “Sabah 10’dan gece 11’e kadar çok rahatlıkla durabiliyorum. Burada bizlere bugüne kadar her türlü ikram yapıldı. Ayrıca ramazan ayı dolayısıyla da iftar yemekleri verilecek. Biz öğrencilere çok güzel bir imkan sağlandı. Çalışabileceğimiz çok yer yoktu, böyle bir yer olduğu için de çok teşekkür ederiz. Bu çalışma ortamı ve sizin hizmetleriniz bizleri çok mutlu ediyor” dediler.