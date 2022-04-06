ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince ilimizdeki kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 28.03.2022-31.03.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda;
14.522 adet cep telefonu aksesuarı
83 kg kıyılmış tütün
70.000 dal doldurulmuş makaron
1080 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.
Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak ilgili birimlere teslimi sağlanmış, konu ile ilgili 5 şüpheli şahsa ADLİ işlem yapılmıştır.
Vatandaşlarımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ