isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

HABER: ISPARTA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

HABER: ISPARTA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU
ISPARTA
57 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince ilimizdeki kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 28.03.2022-31.03.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda;
 
14.522 adet cep telefonu aksesuarı
83 kg kıyılmış tütün
70.000 dal doldurulmuş makaron
1080 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.
 
Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak ilgili birimlere teslimi sağlanmış,  konu ile ilgili 5 şüpheli şahsa ADLİ işlem yapılmıştır.
 
          Vatandaşlarımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız
 
          Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
 
 
 ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

image
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA ARAÇ ANFİLERİ FIRSATLARI GÜNDEM OTO MÜZİK'TE
''Her Markayı Onarabiliriz'' : Süpürge Dünyası
Isparta'da ehliyetini yenileyecekler bu habere dikkat!
GÖZ ALICI GELİNLİK MODELLERİ İLE SETR-İ NUR ISPARTA'DA
HABER: ISPARTA'DA SUÇA GEÇİT YOK!
HABER: ISPARTA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU
HABER: ISPARTA İÇİN METEOROLOJİ TARİH VERİP UYARDI YARINA DİKKAT!
HABER: ISPARTA'DA SUÇA GEÇİT YOK! 3 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI
Haber: Isparta’da toplu iftar sevinci...işte karelere böyle yansıdı
HABER: ISPARTA'DA BİR EVDE DÜDÜKLÜ TENCERE PATLADI
Haber: Isparta'da trafik kazası
HABER: ISPARTA VE BURDUR İÇİN KRİTİK HAVA DURUMU UYARISI
HABER: ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI...
Dört mevsim kullanıma uygun prefabrik ve konteyner evler için Davraz Prefabrik
ISPARTA'DA TAZE - LEZZETLİ BEYAZ VE KIRMIZI ET TÜRKER KASAP'TA
Isparta Valisi Seymenoğlu'na miniklerden sevgi seli...
Haber: Isparta'da internet sitesinde dolandırıcılık olayı
ERGÜN ISI'DAN ISPARTA'YA MÜJDE! BAHAR KAMPANYASI BAŞLADI
ISPARTA HABER: VALİ SEYMENOĞLU YENİŞARBADEMLİ'DEISPARTA HABER: VALİ SEYMENOĞLU YENİŞARBADEMLİ'DE
Isparta Haber: E-Ticarette Yeni Dönem
HABER: BAKAN VARANK ISPARTA'YA GELDİHABER: BAKAN VARANK ISPARTA'YA GELDİ
Isparta'da Ramazan davulcuları göreve hazır
ISPARTA'DA ŞOK FİYAT! İKİZLER MOBİLYA'DA
ISPARTA'DA WEB UYGULAMASI EĞİTİMLERİ KAYITLARI BAŞLADI
ISPARTA'DA PİNOLİ FIRIN KAFE'DE 24 SAAT HİZMET
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Haber: Isparta’da toplu iftar sevinci...işte karelere böyle yansıdıHaber: Isparta’da toplu iftar sevinci...işte karelere böyle yansıdı03 Nisan 2022
Dört mevsim kullanıma uygun prefabrik ve konteyner evler için Davraz PrefabrikDört mevsim kullanıma uygun prefabrik ve konteyner evler için Davraz Prefabrik02 Nisan 2022
ISPARTA'DA PİNOLİ FIRIN KAFE'DE 24 SAAT HİZMETISPARTA'DA PİNOLİ FIRIN KAFE'DE 24 SAAT HİZMET30 Mart 2022
Haber: Isparta'da trafik kazasıHaber: Isparta'da trafik kazası03 Nisan 2022
Isparta Haber: E-Ticarette Yeni DönemIsparta Haber: E-Ticarette Yeni Dönem31 Mart 2022
ISPARTA'DA WEB UYGULAMASI EĞİTİMLERİ KAYITLARI BAŞLADIISPARTA'DA WEB UYGULAMASI EĞİTİMLERİ KAYITLARI BAŞLADI30 Mart 2022
ISPARTA'DA TAZE - LEZZETLİ BEYAZ VE KIRMIZI ET TÜRKER KASAP'TAISPARTA'DA TAZE - LEZZETLİ BEYAZ VE KIRMIZI ET TÜRKER KASAP'TA01 Nisan 2022
HABER: ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI...HABER: ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI...02 Nisan 2022
Haber: Isparta'da internet sitesinde dolandırıcılık olayıHaber: Isparta'da internet sitesinde dolandırıcılık olayı01 Nisan 2022
ISPARTA HABER: “PTT AKILLI ESNAF” İLE AVANTAJLI POS HİZMETİISPARTA HABER: “PTT AKILLI ESNAF” İLE AVANTAJLI POS HİZMETİ30 Mart 2022
Isparta'da Ramazan davulcuları göreve hazırIsparta'da Ramazan davulcuları göreve hazır31 Mart 2022
ERGÜN ISI'DAN ISPARTA'YA MÜJDE! BAHAR KAMPANYASI BAŞLADIERGÜN ISI'DAN ISPARTA'YA MÜJDE! BAHAR KAMPANYASI BAŞLADI01 Nisan 2022
HABER: ISPARTA İÇİN METEOROLOJİ TARİH VERİP UYARDI YARINA DİKKAT!HABER: ISPARTA İÇİN METEOROLOJİ TARİH VERİP UYARDI YARINA DİKKAT!04 Nisan 2022
HABER: ISPARTA VE BURDUR İÇİN KRİTİK HAVA DURUMU UYARISIHABER: ISPARTA VE BURDUR İÇİN KRİTİK HAVA DURUMU UYARISI02 Nisan 2022
Isparta Haber: Andık Deresi bölgesi yeniden hayat bulacakIsparta Haber: Andık Deresi bölgesi yeniden hayat bulacak01 Nisan 2022
HABER: ISPARTA'DA BİR EVDE DÜDÜKLÜ TENCERE PATLADIHABER: ISPARTA'DA BİR EVDE DÜDÜKLÜ TENCERE PATLADI03 Nisan 2022
ISPARTA HABER: VALİ SEYMENOĞLU YENİŞARBADEMLİ'DEISPARTA HABER: VALİ SEYMENOĞLU YENİŞARBADEMLİ'DE01 Nisan 2022
Isparta Valisi Seymenoğlu'na miniklerden sevgi seli...Isparta Valisi Seymenoğlu'na miniklerden sevgi seli...01 Nisan 2022
Haber: Isparta Valisi Seymenoğlu Aksu İlçesindeHaber: Isparta Valisi Seymenoğlu Aksu İlçesinde30 Mart 2022
ISPARTA HABER: ANTALYA MİLLETVEKİLİ DR. TUBA VURAL ÇOKAL EĞİRDİR'E HAYRAN KALDIISPARTA HABER: ANTALYA MİLLETVEKİLİ DR. TUBA VURAL ÇOKAL EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI01 Nisan 2022