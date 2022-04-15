isparta-haberisparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

Isparta Haber: Aziz Şehitlerimizin Aileleriyle İftarda Buluşuldu

Isparta Haber: Aziz Şehitlerimizin Aileleriyle İftarda Buluşuldu
ISPARTA
73 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Aziz Şehitlerimizin Aileleriyle İftarda Buluşuldu
Isparta Valiliği tarafından aziz şehitlerimizin aileleri onuruna iftar programı düzenlendi. Vali Ömer Seymenoğlu iftara katılan ailelerin masalarını tek tek gezerek konuklara hoş geldiniz dedi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin sunulduğu ve duaların edildiği programda akşam ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.
İftar sonrası bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu “Bugün bu salonda birlik içinde varsak aziz şehitlerimizin sayesinde” diyerek her zaman şehit yakınlarımızın emrinde olduklarını söyledi.
Vali Seymenoğlu “ Bugün bu topraklarda yaşayabiliyorsak şüphesiz ki kahraman Türk askerinin ve Türk polisinin sayesindedir. Onlar bizim bu topraklardaki ebedi varlığımızın birer sembolüdür. 84 milyon vatandaşımızdan her biri erkeğiyle kadınıyla hatta çocuğuyla ve yaşlısıyla gerektiğinde şehit olmayı şeref olarak gördüğü içindir ki bu topraklar bizim vatanımız. Bu mübarek Ramazan ayında bu güzel sofralarda bir arada özgürce bulunabiliyorsak, sohbet edebiliyorsak, bağımsızlığımızdan , maneviyatımızdan, geleceğimizden, ümitlerimizden bahsedebiliyorsak emin olabilirsiniz ki bu, şehitlerimizin akıttığı kanlar sayesindedir. Katılımlarınızdan dolayı şehitlerimizin anne babalarını, eşlerini ve evlatlarını canı gönülden saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki bu mübarek akşamda, bu mübarek sofrada bizlerle beraber oldunuz, bizleri keyiflendirdiniz, bizleri mutlu ettiniz” dedi.
Ardından Vali Seymenoğlu beraberinde; Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Altıçek ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı şehit alilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek uğurladı.
 
278299039-294107186238104-5625358430059059039-n278300719-294106899571466-1387428622444598889-n278310942-294107012904788-9081480197113007007-n278327522-294106502904839-6988250461517531887-n278329060-294107372904752-6162316487179608582-n278330219-294106902904799-1992296014669033470-n278367053-294106596238163-8611212061231001020-n278387007-294106642904825-2844051123772813633-n278390798-294107152904774-7399965315484619364-n278395260-294106646238158-7772888580691417118-n278395917-294106499571506-1417542314300025073-n278396660-294107422904747-2164883776528676639-n278418129-294107096238113-7278705660473128091-n278422888-294107332904756-6841004723712192649-n278448977-294106972904792-5196181858127813390-n278458494-294107062904783-1276979586014505717-n278475827-294106796238143-771515977274881077-n278484954-294107199571436-8729069453691602863-n278494889-294106496238173-256606412563782832-n278501309-294107016238121-6538264463695646912-n278525053-294107316238091-4630740563319406281-n278541341-294107119571444-6370894971597439798-n278598909-294107396238083-2281513894776494701-n278602431-294107242904765-2049648278473750250-n278661613-294107286238094-1028065651853729637-n

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLER İÇİN TEK ADRES BUBBLE KİDS!
ISPARTA HABER: YAPTIRMAYAN YANDI! İDARİ CEZA VAR!
Isparta haber: Türker AVM'de Ramazan Fırsatları
Isparta’nın markası ve yükselen değeri: Eylül Minel
Haber: Çifte bayram! zam oranları belli oldu
Isparta Haber: Aksu'da Üreticilere Tam Destek
HABER: ISPARTA'DA SUÇ UNSURU ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ
Isparta'da temizlik ürünlerinde en ekonomik fiyatlar Via Market'te
ISPARTA'DA NİLGUN USTA'NIN EFSANE ÇİĞKÖFTELERİNDE ŞOK KAMPANYA
Haber Ajansı: Güncel akaryakıt pompa fiyatları
AŞİYAN GEMİ RESTAURANT'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜ
Hatay'ın Yöresel Ürünleri Isparta Deren Gıda'da
HABER: ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI
HABER: ISPARTA ENZA HOME ŞUBELERİNDE YENİ FIRSATLAR!
Isparta'daki emekliler bu habere dikkat
Haber: Isparta Iyaş AVM, Araba Kazandırıyor!HABER: ISPARTA IYAŞ AVM, ARABA KAZANDIRIYOR!
Isparta Haber: Ucuz et satışı başladı: İşte fiyatlar
HABER: ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ
IYAŞ 24. YILINDA YİNE YENİDEN ARABA KAZANDIRMAYA BAŞLADI!!!IYAŞ 24. YILINDA YİNE YENİDEN ARABA KAZANDIRMAYA BAŞLADI!!!
Isparta Haber: Polis Teşkilatı 177 Yaşında
TEMPO PARK'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜ
HABER: PATATES VE SOĞANDA DENETİM OLMAZSA 15 LİRAYI GÖRÜR
Haber: Isparta'da change yöntemiyle oto şasi numarası değişimi olayı
HABER AJANSI: 20 ÜRÜNÜN FİYATI SABİTLENECEK
Haber: Asgari ücrete yeni zammı gelecek?
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA ET VE SÜT KURUMU ISPARTA ET VE SÜT KURUMU 09 Nisan 2022
Isparta Haber: Ucuz et satışı başladı: İşte fiyatlarIsparta Haber: Ucuz et satışı başladı: İşte fiyatlar08 Nisan 2022
Isparta'daki emekliler bu habere dikkatIsparta'daki emekliler bu habere dikkat09 Nisan 2022
Hatay'ın Yöresel Ürünleri Isparta Deren Gıda'daHatay'ın Yöresel Ürünleri Isparta Deren Gıda'da10 Nisan 2022
Isparta’nın markası ve yükselen değeri: Eylül MinelIsparta’nın markası ve yükselen değeri: Eylül Minel13 Nisan 2022
HABER: ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜHABER: ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ08 Nisan 2022
Haber: Isparta'da Belediye'den Ramazan'a özel iftar programıHaber: Isparta'da Belediye'den Ramazan'a özel iftar programı09 Nisan 2022
Haber: Çifte bayram! zam oranları belli olduHaber: Çifte bayram! zam oranları belli oldu12 Nisan 2022
Isparta'da temizlik ürünlerinde en ekonomik fiyatlar Via Market'teIsparta'da temizlik ürünlerinde en ekonomik fiyatlar Via Market'te12 Nisan 2022
HABER: ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARIHABER: ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI10 Nisan 2022
AŞİYAN GEMİ RESTAURANT'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜAŞİYAN GEMİ RESTAURANT'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜ11 Nisan 2022
ISPARTA HABER: YAPTIRMAYAN YANDI! İDARİ CEZA VAR!ISPARTA HABER: YAPTIRMAYAN YANDI! İDARİ CEZA VAR!13 Nisan 2022
Haber: Isparta Meydan AVM açılış için gün sayıyorHaber: Isparta Meydan AVM açılış için gün sayıyor12 Nisan 2022
ISPARTA'DA NİLGUN USTA'NIN EFSANE ÇİĞKÖFTELERİNDE ŞOK KAMPANYAISPARTA'DA NİLGUN USTA'NIN EFSANE ÇİĞKÖFTELERİNDE ŞOK KAMPANYA11 Nisan 2022
Haber: Isparta'da şehit polislerimizin yakınlarına ve gazi polislerimiz için iftar programıHaber: Isparta'da şehit polislerimizin yakınlarına ve gazi polislerimiz için iftar programı08 Nisan 2022
Haber: Isparta Iyaş AVM, Araba Kazandırıyor!Haber: Isparta Iyaş AVM, Araba Kazandırıyor!09 Nisan 2022
ISPARTA ​VALİSİ SEYMENOĞLU KYK’DA KALAN ÖĞRENCİLERLE İFTAR AÇTIISPARTA ​VALİSİ SEYMENOĞLU KYK’DA KALAN ÖĞRENCİLERLE İFTAR AÇTI09 Nisan 2022
Isparta Haber: Polis Teşkilatı 177 YaşındaIsparta Haber: Polis Teşkilatı 177 Yaşında08 Nisan 2022
IYAŞ 24. YILINDA YİNE YENİDEN ARABA KAZANDIRMAYA BAŞLADI!!!IYAŞ 24. YILINDA YİNE YENİDEN ARABA KAZANDIRMAYA BAŞLADI!!!08 Nisan 2022
ISPARTA'DA ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLER İÇİN TEK ADRES BUBBLE KİDS!ISPARTA'DA ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLER İÇİN TEK ADRES BUBBLE KİDS!13 Nisan 2022