Isparta Valiliği tarafından aziz şehitlerimizin aileleri onuruna iftar programı düzenlendi. Vali Ömer Seymenoğlu iftara katılan ailelerin masalarını tek tek gezerek konuklara hoş geldiniz dedi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin sunulduğu ve duaların edildiği programda akşam ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.İftar sonrası bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu “Bugün bu salonda birlik içinde varsak aziz şehitlerimizin sayesinde” diyerek her zaman şehit yakınlarımızın emrinde olduklarını söyledi.Vali Seymenoğlu “ Bugün bu topraklarda yaşayabiliyorsak şüphesiz ki kahraman Türk askerinin ve Türk polisinin sayesindedir. Onlar bizim bu topraklardaki ebedi varlığımızın birer sembolüdür. 84 milyon vatandaşımızdan her biri erkeğiyle kadınıyla hatta çocuğuyla ve yaşlısıyla gerektiğinde şehit olmayı şeref olarak gördüğü içindir ki bu topraklar bizim vatanımız. Bu mübarek Ramazan ayında bu güzel sofralarda bir arada özgürce bulunabiliyorsak, sohbet edebiliyorsak, bağımsızlığımızdan , maneviyatımızdan, geleceğimizden, ümitlerimizden bahsedebiliyorsak emin olabilirsiniz ki bu, şehitlerimizin akıttığı kanlar sayesindedir. Katılımlarınızdan dolayı şehitlerimizin anne babalarını, eşlerini ve evlatlarını canı gönülden saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki bu mübarek akşamda, bu mübarek sofrada bizlerle beraber oldunuz, bizleri keyiflendirdiniz, bizleri mutlu ettiniz” dedi.Ardından Vali Seymenoğlu beraberinde; Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Altıçek ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı şehit alilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek uğurladı.