ATSO Başkanı Davut Çetin’den Tanıtım Çağrısı

ATSO Başkanı Davut Çetin, “Avrupa Turizm Komisyonu’nun (ETC) seyahat eğilimleri araştırması dikkate almamız gereken bulgular içermektedir. Araştırma, yaz sezonuna doğru ülke ve Antalya olarak Avrupa pazarında daha fazla tanıtım yapmamız, pandemiye karşı önlemlere devam etmemiz ve daha önemlisi kent turizmi, doğa ve kültür turizmi alanlarını da geliştirmemiz gerektiğini göstermektedir” ifadesini kullandı.

Avrupa Turizm Komisyonu, aralarında Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa ve İtalya’nın da bulunduğu 10 Avrupa ülkesinde yaklaşık 6 bin kişiyle seyahat tercihleri üzerine yapılan anket araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Anket sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, araştırmanın Ukrayna’da savaş durumuna rağmen Avrupa turizm pazarında canlanma eğiliminin güçlü olduğuna, ancak tatile çıkacakların rezervasyon için acele etmediklerine işaret ettiğini söyledi.

PANDEMİ ÖNLEMLERİ TATİL KARARLARINDA ETKİLİ

Davut Çetin şu değerlendirmelerde bulundu;

ETC araştırması, Covid-19 önlemlerinin turizmde destinasyon tercihlerini halen etkilediğini göstermektedir. ETC anketine katılanların üçte ikisi pandemi önlemlerinin kararlarını etkilediğini belirtmektedir. Tercih faktörleri sırasıyla esnek rezervasyon olanağı, seyahat kısıtlaması olmaması, fiyat-kalite cazibesi, destinasyonda Covid-19 pandemi yönetimi, pandemi-sağlık protokollerine uyulması şeklinde belirlenmiştir.

SEYAHAT HARCAMALARINDA TASARRUF

Avrupa ülkelerinde enflasyon artışı nedeniyle seyahat harcamalarında tasarruf eğilimi kendini göstermektedir. Ankete katılanların yaklaşık %29’unun kişi başı tatil bütçesi 500-1000 Euro arasında, yaklaşık %18’inin tatil bütçesi 500 Euro altındadır. Tatil bütçesi 1000-1500 Euro arasında olanlar %20 civarındadır. Bütçesi 1500-2000 Euro arasında olanlar yaklaşık %14, 2000-3000 Euro arasında olanlar %14, 3000 Euro üzerinde olanlar %5’lik grupları oluşturmaktadır.

Araştırma, potansiyel tatilcilerin destinasyon tercihleri konusunda da yararlı bulgular sunmaktadır.

AVRUPA’DA EN ÇOK KUM-GÜNEŞ TATİLİ TERCİH EDİLİYOR

Araştırmaya göre Avrupa ülkelerinde kum-güneş tatili %22 oranıyla en çok tercih edilen tatil türü olmaya devam etmekte, kent turizmi ve nehir-deniz turları %15 oranlarıyla ikinci ve üçüncü sırada gelmekte, doğa ve kültürel miras %13 ve %11 oranlarıyla önemlerini korumaktadır. Genç gruplarda kum-güneş ve kent turizmi daha fazla tercih edilirken yaş arttıkça kültür ve doğa turizminin ağırlığının arttığı görülmektedir.

Ankete katılanların yaklaşık %30’u otel zincirlerini, %24’ü bağımsız otelleri, %13’ü internet üzerinden kısa dönemli kiralamaları, diğer gruplar kamping karavan turizmi, pansiyon gibi seçenekleri tercih etmektedir.

Mart ayı itibariyle rezervasyon yaptırmış olanların oranı %35, tatil yerini belirlemiş, ama rezervasyon yaptırmamış olanların oranı %38 olup tatil yerine henüz karar vermemiş olanların oranı %17’dir.

TÜRKİYE SEKİZİNCİ SIRADA

Ankete katılanların %60’ı tatil için kendi ülkesini veya komşu ülkeleri tercih edeceğini belirtmiştir. Ülke tercihlerinde İspanya %10,8, İtalya %8,9, Fransa %8,7 oranlarıyla ilk sırada yer almaktadır. Türkiye %4 oranıyla Yunanistan (%7), Portekiz (%5,1), Hırvatistan (%5,1), Almanya (%4,9)’dan sonra sekizinci sırada olsa da Almanya, Hollanda gibi pazarlarda ve kum-güneş tercihi yapanlar da daha ön sıralarda yer almaktadır.

ALMANYA’DA DÖRDÜNCÜ DESTİNASYONUZ

Almanya pazarında Türkiye %7 oranıyla Yunanistan (%10), İtalya (%10) ve İspanya’dan (%8) sonra dördüncü destinasyon olarak tercih edilmektedir. Hollanda’da Türkiye %8 oranıyla İspanya (%11) ve Fransa’dan sonra üçüncü sırada gelmektedir. İngiltere pazarında ise ilk beş sırayı İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya ve Portekiz almaktadır. Türkiye, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, İsviçre, Polonya ve Avusturya’da da ilk beşe girememektedir.

Avrupa Turizm Konseyi’nin araştırması yaz sezonuna doğru ülke ve Antalya olarak Avrupa pazarında daha fazla tanıtım yapmamız, pandemiye karşı önlemlere devam etmemiz ve daha önemlisi kent turizmi, doğa ve kültür turizmi alanlarını da geliştirmemiz gerektiğini göstermektedir.”