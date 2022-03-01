AV SEZONU KAPANIŞI BASIN DUYURUSU

2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca, 06.03.2022 tarihi itibariyle ülke genelinde av sezonu kapanacaktır. “Av sezonu dışında avlanmak kesinlikle yasaktır.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3.maddesine dayanılarak 30.06.2021 tarihinde Merkez Av Komisyonu toplanmış, 2021-2022 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 20 sayılı kararı almış ve alınan bu karar 11 Ağustos 2021 tarihli ve 31565 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Buna göre; 2021-2022 Av Döneminde avlanma; Batı Akdeniz Bölgesinde 21.08.2021 tarihinde bıldırcın, üveyik alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlamıştır. Alınan karar uyarınca genel ve devlet avlaklarında Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil), yaban domuzu avı için ise ilave olarak Salı günü de avlanma faaliyeti yapılmıştır.

2021-2022 Av Dönemi 06.03.2022 tarihi itibariyle kapanacaktır. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan bu dönemde avlanmak yasaktır. Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamıştır. Avın açılacağı Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri yasak olup, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması gerekmektedir. Bu hususlara uymayanlar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüklerimizce yasal işlemler uygulanacaktır. Av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı bu dönemden avın açılacağı Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri yasak olup bu dönemde av koruma kontrol faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.

2022-2023 Av Dönemine ilişkin av sezonu için avlanmaya ilişkin gerekli kararları almak üzere MAK 'ın 2022 yılı en geç mayıs ayı sonuna kadar toplanması planlanmaktadır. Alınacak kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulacaktır.

Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması büyük önem arz etmektedir.”

Kamuoyuna duyurulur.