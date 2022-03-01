METEOROLOJİK UYARI

(BURDUR VE ISPARTA ÇEVRELERERİNDEERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!)

Başlama Zamanı : 02.03.2022 08:00 TSİ

Bitiş Zamanı 03.03.2022 08:00 TSİ

Yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Burdur ve Isparta, çevrelerinde yağmur olarak başlayacak olan yağışların akşam saatlerinden itibaren Burdur çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), Isparta çevrelerinde yoğun kar yağışı (21 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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