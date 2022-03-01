ISPARTA’DA KADIN CİNAYETİ!

Isparta'da 24 yaşındaki Raziye Karaboğa cinayete kurban gitti.

Olay gece saatlerinde cezaevi mevkiinde meydana geldi. Karı-koca çift tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine koca ateş ederek eşini öldürdü. Silah seslerinin duyan vatandaşlar 155 ve 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının olay yerinde öldüğünü belirledi. Zanlı ise emniyet ekipleri tarafından yakalanarak karakola götürüldü. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

